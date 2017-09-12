Facebook Sürpriz Bir Yenilik Getiriyor!

Sadece yakın arkadaşlarınızın görebileceği bir özel Facebook profili oluşturmak yakında mümkün hale gelebilir. Facebook, özel profil modu için test sürecine başlamış durumda.



Facebook özel profil modu için çalışıyor



En son Android için Facebook betasının APK dosyasını mercek altına alan Devesh Logendran tarafından fark edilen özelliğe ait Özel Profil Oluştur düğmesinin henüz çalışmadığı ve bu özelliğin ne şekilde hizmet vereceği henüz bilinmiyor.



Hali hazırda profil detaylarınızı ve Zaman Tüneli paylaşımlarını kimlerin görüp göremeyeceğini belirleyebiliyorsunuz. Yani bu yenilik varolan bir özelliği farklı bir biçimde sürdürüyor da olabilir. Ayrıca, bu tamamen yeni bir özellik ise, yakın arkadaşlarınız profilinizin bu özel sürümünü görüntülediği bilecek mi o da ayrı bir merak konusu.







Gizlilik ve güvenliğine önem veren kişilerin de Facebook platformuna adım atmasını kolaylaştırabilecek olan özelliği, Google Plus ile sunulan çevreler (circles) özelliğine de benzetmek mümkün. Kısacası en yakın arkadaşlarınızı, eş dosttan ayırmak kolay hale gelecek.



Tabii ki Facebook"un sürekli olarak yeni özellikleri test ettiğini ve bazılarının hiçbir zaman sunulmayabileceğini de aklımızın bir köşesinde tutmamız gerekiyor.