Facebook Shops: Uygulama içi alışveriş hizmeti, Instagram ve Facebook için devrede
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Facebook Shops: Uygulama içi alışveriş hizmeti, Instagram ve Facebook için devrede

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, sanal alışverişin de platform üzerinden yapılmasına olanak verecek entegre bir yapıyı hizmete sundu.

Facebook Shops: Uygulama içi alışveriş hizmeti, Instagram ve Facebook için devrede
20.05.2020 09:10 | Son Güncelleme: 20.05.2020 09:10

Sosyal medya devi Facebook, sanal alışverişin de platform üzerinden yapılmasına olanak verecek bir yapıyı hizmete sundu.

Facebook Shop adı verilen yapı aracılığı ile platformdan ayrılmadan satın alma işlemi yapılabilecek.

Açılan mağazalara, işletmelerin Facebook sayfaları ya da Instagram profilleri aracılığıyla ulaşabilecek.

Covid 19 salgını nedeniyle hayata geçişi hızlandırılan Facebook Shops, Amerika'da ücretsiz bir hizmet olarak erişime açıldı.

Bu alışveriş özelliği, Facebook'a bağlı mesajlaşma uygulamaları ile de entegre çalışacak.

Örneğin Messenger, WhatsApp ya da Instagram direkt mesaj üzerinden, işyeri sahipleri ile iletişime geçilebilecek.

Facebook'tan ürün geliştiricisi George Lee, uygulamanın en az altı aydır üretimde olduğunu söyleyerek, "Elbette ki mevcut durum nedeniyle çalışmalarımızı çok hızlandırdık. Birçok iş yerinin hayatta kalabilmesine katkı verebilecek eşsiz bir pozisyondayız" dedi.

Facebook daha fazla trafik ve reklam amaçlıyor

Amerika'da ve dünyada yüzbinlerce işyeri Covid 19 salgını nedeniyle yal kısmen ya tamamen internet üzerinden alışverişe yönelmiş durumda.

TechCrunch internet sitesinden Anthony Ha, salgının yarattığı yeni durumun Facebook yararına çalışabileceğini değerlendirdi.

Ha'nın değerlendirmesine göre, bugün salgın nedeniyle birçok küçük işletmenin kapanması, Facebook için de bu işletmelerden gelecek reklam gelirlerinin ortadan kalkması demek.

Bu nedenle Anthony Ha, bu işletmelerin hayatta kalmasının da Facebook'un yararına olduğunu söylüyor.

BBC

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu Haber
Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek Haber
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi Haber
Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi Haber
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü Haber
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti
Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne 'esaslı bir reform' için 30 gün süre verdi
ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne 'esaslı bir reform' için 30 gün süre verdi
ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
KKTC'de oteller 1 Haziran'dan itibaren hizmete açılacak
KKTC'de oteller 1 Haziran'dan itibaren hizmete açılacak
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
ABD'de sosyal mesafeyi gözeten rahip, ziyaretçilere oyuncak tabanca ile uzaktan kutsal su sıktı
ABD'de sosyal mesafeyi gözeten rahip, ziyaretçilere oyuncak tabanca ile uzaktan kutsal su sıktı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Ziya Selçuk Süreyya Önder Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Ersin Korkut Merve Boluğur Michael Jackson
Spor Hasan Şaş Fatih Terim İlhan Cavcav Lionel Messi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Antalya 19 Mayıs Türk Lirası Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Facebook Shops: Uygulama içi alışveriş hizmeti, Instagram ve Facebook için devrede - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 09:22:33. #1.14#
title