Facebook Shops ile E-Ticaret Dünyasına Yeni Bir Uygulama Katıldı Facebook, işletmelerin dünyanın en büyük sosyal ağının platformlarında ürünleri sergilemesine ve satmasına olanak tanıyan yeni özelliği Facebook Shops'u piyasaya sürüyor.

Facebook, işletmelerin dünyanın en büyük sosyal ağının platformlarında ürünleri sergilemesine ve satmasına olanak tanıyan yeni özelliği Facebook Shops'u piyasaya sürüyor. İşte tüm detaylarıyla e-ticaretin yeni platformu Facebook Shops:

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg dünyanın dört bir yanındaki küçük mağazalarının WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi uygulamalarında doğrudan satış yapmak için kullanabileceği bir platform olan Facebook Shops'u duyurdu. Birçok küresel platforma karşı olarak orta, küçük, mikro işletmelere destek sağlayan Facebook Shops, direkt kullanıcılara ulaşma imkanı sağlıyor.

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Facebook Shops, işletmelerin hem Facebook hem de Instagram üzerinden erişilebilen tek bir çevrimiçi mağaza kurmalarını sağlayacak ve ödeme özelliği, uygulama içi satın alımlara olanak sağlayacak. Ayrıca derinlemesine entegre mesajlaşma özelliği sayesinde WhatsApp, Messenger veya Instagram Direct aracılığıyla işletmelerle sohbet edilebilecek.

Lansman duyuursunda farklı e-ticaret kanallarıyla iletişim halinde olduklarını belirten Zuckerberg, Shopify ve diğer çevrimiçi ticaret platformlarıyla ürün entegrasyonları üzerinde yakından çalışacaklarını söyledi. Facebook Shops'taki mağazalardan ödeme alınmayacağını ifade eden Zuckerberg, iş modelinin reklam üzerine kurulacağını söylüyor.

"Dükkanlar için işletmelerden ücret almak istemiyoruz çünkü dükkanların işletmeler için değerli olduğunu biliyoruz. Genel olarak reklamlar için daha fazla teklif verecekler ve sonunda bu şekilde para kazanacağız"