Facebook, Sahra Altı Afrika'daki 37 ülkede alışveriş özelliğini hayata geçiriyor
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Facebook, Sahra Altı Afrika'daki 37 ülkede alışveriş özelliğini hayata geçiriyor

Facebook, Sahra Altı Afrika'daki 37 ülkede alışveriş özelliğini hayata geçiriyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Sosyal medya platformu Facebook, Sahra Altı Afrika'daki 37 ülkede alışveriş özelliğini hayata geçireceğini açıkladı.

Sosyal medya platformu Facebook, Sahra Altı Afrika'daki 37 ülkede alışveriş özelliğini hayata geçireceğini açıkladı.

Facebook Afrika Kamu Düzeni Direktörü Kojo Boakye, yazılı açıklamada, uygulama üzerinden alışveriş özelliğini Afrika'da genişletmeyi amaçladıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının insanları olumsuz etkilediğine dikkati çeken Boakye, Sahra Altı Afrika'daki 37 ülkede Facebook üzerinden alışveriş özelliğini başlatacaklarını kaydetti.

Boakye, alışveriş özelliğinin hayata geçirileceği ülkeler arasında Benin, Botsvana, Burkina Faso, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Gabon, Gambiya, Gana, Lesotho, Malavi, Mali, Namibya, Nijer, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Somali, Güney Sudan, Tanzanya, Togo, Uganda, ve Zimbabve gibi ülkelerin olduğu bilgisini paylaştı.

Facebook daha önce Güney Afrika Cumhuriyeti, Etiyopya, Kenya ve Nijerya'da alışveriş özelliğini başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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