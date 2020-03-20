Facebook, Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüsün Yayılmasını Önlemek için Çalışıyor
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Teknoloji

Facebook, Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüsün Yayılmasını Önlemek için Çalışıyor

Türkiye'de milyonlarca kullanıcıya sahip olan Facebook, Sağlık Bakanlığı ile koronavirüsün ülkemizde yayılmasını önlemek için çalışmalara başladı.

20.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:34
Facebook, Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüsün Yayılmasını Önlemek için Çalışıyor

Türkiye'de milyonlarca kullanıcıya sahip olan Facebook, Sağlık Bakanlığı ile koronavirüsün ülkemizde yayılmasını önlemek için çalışmalara başladı.

Facebook Kullanıcıları Bilgilendirecek!

Bugün itibariyle Türkiye'deki Facebook kullanıcıları platform üzerinden kendilerini T.C. Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesine yönlendiren açılır bir iletiyle karşılaşacaklar. "Koronavirüsün Yayılmasını Önlemeye Yardımcı Ol" başlıklı ileti, kullanıcıları Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan son bilgilere bakarak yeni koronavirüsün yayılmasını önlemeye teşvik edecek.

Şirket tarafından yapılan açıklamada Facebook ve Instagram platformlarını etkin bir şekilde kullanan Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili bilgilendirici paylaşımlarını çok daha geniş kitlelere ulaştırmasına yardımcı olmak adına, bakanlığa reklam kredisi ve teknik desteğin sunulacağı söylendi.

Koronavirüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta.

Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.

Kaynak: Tamindir

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