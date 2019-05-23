Facebook raporu: 2,4 milyar aktif kullanıcıdan yüzde 5'i 'sahte' hesap

Sosyal medya platformu Facebook sahte hesaplara karşı mücadele etmeye devam ediyor.

Amerikalı şirketin perşembe günü yayımladığı rapora göre sosyal medya ağında bulunan hesapların yaklaşık yüzde 5'inin 'sahte' olduğu tahmin ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle