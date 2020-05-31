Facebook Popüler Sayfalardan Kimlik Doğrulaması İsteyecek
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Facebook Popüler Sayfalardan Kimlik Doğrulaması İsteyecek

Facebook gibi sosyal medya şirketleri hayatın içindeyken koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatımıza daha çok dahil olacak.

Facebook Popüler Sayfalardan Kimlik Doğrulaması İsteyecek
31.05.2020 21:47 | Son Güncelleme: 31.05.2020 21:50

Facebook gibi sosyal medya şirketleri hayatın içindeyken koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatımıza daha çok dahil olacak. Evdeki günlerde sosyal platformlarla bir pencere olarak kabul edilen bu tür şirketler, üye sayılarını ciddi oranda yükseltti. Facebook bunlar içerisinde bilinen en geniş üye sayısına sahip. Facebook platformunun kurucusu Mark Zuckerberg, her geçen gün büyüyen şirketin zarar görmemesi için yeni doğrulama adımları getiriyor. Zuckerberg tarafından bahsedildiğine göre, doğrulama adımları aslında bireysel kullanıcılar için değil de popüler sayfaların arkasındaki kişiler için yapılacak. Böylece çok daha dürüst bir platform kurulması isteniyor.

Facebook sahte hesapları kapatmakta çok kararlı

Çok ciddi bir takipçi sayısı olan sayfaları yönetenlerin ne gibi bir amaç taşıdığının bilinmesi gerektiği büyük önem taşıyor. Facebook bu nedenle böyle bir adım attı. 2020 yılı Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri yüzünden verilmiş bir karar olduğu konusunda ise birçok kişi hemfikir.

Bu tür sayfalar yöneten kişilerin kimlik bilgilerinin aslında kim olduklarından daha çok seçim kampanyalarına yaklaşımları merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Trump'ın Twitter'a karşı başlattığı kavganın sonrasında böyle bir açıklamanın yapılması oldukça doğal. Mark Zuckerberg yaptığı röportajda, sosyal ağların ve genel olarak özel şirketlerin hakikat hakemliğine soyunmaması gerektiğini söylemişti.

Ayrıca ünlü CEO politikacıların ağzından çıkan her sözün çok önemli olduğunu söyledi. Kimlik doğrulama işlemine ilk olarak viral hale gelen geniş kitleye sahip sayfalarla başlanacak. Sizce Facebook tarafından atılan bu adım doğru mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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