Facebook, Özel Profil Özelliğini Kullanıma Sunacak!

Hepimiz oradayız. Dünya üzerinde 2 milyardan fazla insan orada ve Facebook, ikincil bir profil gibi çalışan ve yalnızca istediğimiz kişilerle temas kurabileceğimiz Özel Profil üzerinde çalışıyor.





Gerçekleri söylemek bazı insanları rahatsız edebilir. Sosyal medya üzerinden özenerek yazdığınız oldukça komik veya siyasi gönderileri paylaşmadan önce düşünüyor musunuz? Patronunuzun sizi bir paylaşım yüzünden köşeye nasıl sıkıştıracağını, can sıkıcı tartışmalara girip istemediğiniz sözleri yorum olarak nasıl yazacağınızı… Bu bütün dünya için geçerli bir durum. Artık sosyal medyadaki kimliklerimiz, cüzdanlarımızdaki kimliklerimizden daha fazla bilgi taşıyor. Çünkü biz oraya karakterimizi yansıtıyoruz.



Facebook, paylaşımların kişilerin kendi hayatlarına kötü bir biçimde yansıması durumunu gündemine almış olacak ki, Özel Profil dönemi için çalışmalara başlamış durumda. Hatta bütün platformlarını aynı amaçta daha şahsi yerler haline getirmeye çalışıyor. Hatta bazı kullanıcılar, Facebook'un Android uygulamasında özel profil için bir buton fark etti ve bastıklarında aşağıdaki görüntüyle karşılaştılar.







Facebook, profilin sahibi tarafından seçilecek sınırlı sayıda kullanıcının bulunacağı ikincil profil oluşturmamıza izin verecek. Bunun, Google+ için yapılan Çevreler özelliğini andırdığını söyleyebiliriz. Eğer siz de özel profile ait bir düğme görüyorsanız şu an hizmet aktif olmadığından, butonye dokunmanız anlamsız olacaktır.



Diğer yandan bu özellik vasıtası ile normal profilinizdeki arkadaş listenizden kopmadan, bazı yayınlarınızı daha gizli tutabilmek hoş olacaktır. Hatta metnin başında dile getirdiğim durumlardan dolayı böyle bir özellik isteyen insanlar var.



Sosyal medya gitgide yaşamlarımızı birbirine bağlayan bir yer olurken, birbirimizi nasıl algıladığımız konusu ile ilgili tartışmalar da alevleniyor. En nihayetinde birbirimizi anlamak için bile tartışamaya ihtiyacı olan varlıklarız. Bu durumda Facebook'un bu adımı birçok kullanıcıyı mutlu edecektir. Resmi bir tarih verilmese de özelliğin geleceği anı merakla bekliyoruz.