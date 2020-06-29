Facebook: Nefret söylemini durdurmamakla suçlanan sosyal medya devine reklam boykotu büyüyor
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Facebook: Nefret söylemini durdurmamakla suçlanan sosyal medya devine reklam boykotu büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı paylaşımları da dahil "nefret söylemi" ve "şiddet övgüsü" gibi içeriklere izin vermekle suçlanan sosyal medya platformu Facebook'a reklam vermeyeceğini açıklayan büyük şirketlere Starbucks ve Levi's de katıldı.

Facebook: Nefret söylemini durdurmamakla suçlanan sosyal medya devine reklam boykotu büyüyor
29.06.2020 16:12 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:30

Nefret söylemi kapsamına giren ve şiddeti yücelten içeriklere izin vermekle suçlanan Facebook'a yönelik reklam boykotu büyüyor.

Sosyal medya platformunda reklam vermeyeceğini açıklayan büyük şirketlere son olarak Starbucks ve Levi's da katıldı.

Facebook Temmuz ayına aralarında Unilever, Verizon ve Coca-Cola gibi dev şirketlerin de reklamlarını bir ila altı ay arasında iptal ettiği bir ortamda giriyor.

Coca-Cola CEO'su James Quincey "sosyal medyada ırkçılığa yer yok" dedi ve şirketin bir ay boyunca reklam politikalarını gözden geçireceğini bildirdi.

Geri adım atarak boykot kampanyasını durdurmaya çalışan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, nefret söylemi içeren ancak haber değeri olduğu belirtilen içeriklerin etiketleneceğini ve Facebook kullanıcılarının uyarılacağını ifade etmişti.

Ancak bu açıklamaları yeterli bulmayan giyim devi Levi's da benzer bir karar açıkladı ve Facebook reklamlarını geri çektiğini duyurdu.

Boykot çağrısı neden yapılmıştı?

Bu ayın başlarında ABD'de hak ve özgürlük savunucusu gruplardan oluşan bir ittifak #StopHateForProfit (#KarİçinNefreteHayır) etiketiyle bir kampanya başlatmışlar ve şirketleri Facebook'a reklam boykotuna çağırmışlardı.

Facebook bir süredir özellikle nefret söylemi barındıran içerikleri kontrol edip kaldırmamakla eleştiriliyordu. Bu konudaki tepkiler ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı bir dizi mesajını bu platformda paylaşmasıyla daha da büyüdü.

Bunlar arasında Trump'ın, siyah Amerikan vatandaşı George Floyd'un bir ay önce beyaz bir polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesini protesto edenlerin başlattığı gösterilere atıfla "yağma başlarsa, ateş açmaya da başlanır" şeklindeki sözleri de var. Facebook bu paylaşımla ilgili bir şey yapmamış, Twitter ise aynı paylaşımın yanına "şiddeti övgüsü" uyarısı koymuştu.

Şu ana kadar reklam boykotuna katılan şirketlerin ve kuruluşların sayısı 150'yi aştı. Ama bunlara Verizon ve Unilever gibi şirketlerlerin katılmış olması Facebook açısından en büyük tehdidi oluşturuyor. Haziran ayının ilk üç haftasında bu şirketlerden Verizon sadece ABD içinde kullanılan Facebook reklamlarına 850 bin dolar, Unilever ise 504 bin dolar harcamıştı.

Zuckerberg'in kural değişikliği hamlesi etkili oldu mu?

Şirketin kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg Cuma günü boykotun daha da büyümesini engelleme çabasıyla canlı bir yayın yapmış ve bundan böyle reklamlarda nefret söyleminin yasaklandığını ve göçmenler gibi ayrımcılığa uğrayan grupları daha iyi koruyan kurallar uygulanacağını açıkladı.

Zuckerberg ayrıca kurallarını ihlal eden paylaşımları etiketleyeceğini de söyledi ama bunların kaldırılmayacağını çünkü platformun bunların bilinmesinde "kamu yararı" gördüğünü söyledi.

Kurallardaki bu son dakika değişikliklerinden sadece bir kaç saat önce, platformun en büyük müşterilerinden Unilever, 2020 başkanlık seçimleri öncesinde bölücü içeriklerin yayılmasından endişe duyduğu gerekçesiyle Facebook -ve Twitter- platformlarına yaptığı harcamaları durduracağını duyurmuştu.

Facebook hisseleri geçen hafta yüzde 10, Twitter hisseleri ise yaklaşık yüzde 14 değer kaybetti ve Zuckerberg'in ödün olarak görülen kural değişikliklerine rağmen sosyal medyaya harcadıkları fonları kısmen ya da tamamen durduracaklarını açıklayan şirketlere yenileri eklendi. Bu durum sadece Facebook değil, Snap, Twitter ve TikTok gibi farklı sosyal medya platformlarını da etkileyecek gibi görünüyor.

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