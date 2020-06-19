Facebook, Nazi sembolü içerdiği gerekçesiyle Trump'ın bazı reklamlarını engelledi Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında kullanılan bazı reklamları, Nazi simgeleri içerdiği gerekçesiyle sosyal paylaşım sitesinden kaldırdı.

Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında kullanılan bazı reklamları, Nazi sembolleri içerdiği gerekçesiyle sosyal paylaşım sitesinden kaldırdı.

Şirket kaldırdığı reklamda yer alan simge, Nazilerin toplama kamplarındaki tutsaklara taktığına benzer bir ters kırmızı üçgendi.

Trump kampanyası ise simgenin Nazilerle ilişkili olmadığını ve bu sembolün Antifa hareketi tarafından kullanıldığını belirtti.

Facebook ise reklamın nefrete karşı politikalarına ters düştüğünü vurguladı:

"Nefret dolu organizasyonları ya da ideolojileri temsil eden sembollerin bir bağlama oturtulmadıkça ya da kınanmadıkça yayımlanmasına izin vermiyoruz."

Facebook'un güvenlik politikası başkanı Nathaniel Gleicher ise Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bu reklam konusunda da bu görüşümüz geçerliydi ve bu sembol nerede kullanılırsa kullanılsın aynı eylemde bulunuruz" dedi.

ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in sayfalarında bulunan reklamlar sitede yaklaşık 24 saat kaldılar ve yüz binlerce kişi tarafından görüntülendiler.

'Sembol emoji olarak Facebook'ta yer alıyor'

Trump'ın seçim kampanyasından bir sözcü yaptığı açıklamada, "Ters kırmızı üçgen sembolü Antifa tarafından kullanılıyor, bu nedenle antifa ile ilgili olan bir reklamda ona yer verildi" dedi ve ekledi:

"Facebook'da halen tamamen aynı görünen kırmızı ters üçgen emojisinin yer aldığını hatırlatmak isteriz."

Reklamın metninde de "aşırı solcu grupların tehlikeli çetelerinin" sokaklarda kargaşa yarattığı ve "kentleri tahrip ettiği" belirtiliyordu.

Facebook daha önce Trump'ın "nefret söylemine ve yaydığı yanlış bilgilere izin verdiği" gerekçesiyle eleştirilmişti.

Twitter'ın Trump'ın tweetlerine uyarı koymasından sonra Facebook'tan da benzer bir adım talep edenler, bunun gerçekleşmemesi nedeniyle sosyal medya platformunu eleştirmişti.