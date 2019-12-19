Facebook, markalı içerik politikalarında güncellemeler yaptığını açıkladı

19.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:56

Facebook ve Instagram platformlarını bünyesinde barındıran Facebook şirketi, markalı içerik politikalarını reklam politikalarına paralel olacak şekilde güncelledi. Yapılan güncelleme kapsamında alkol, tütün, silah, sağlık takviye ürünleri gibi belirli kısıtlanmış malların tanıtımıyla ilgili daha belirgin kurallar olacak.

Facebook'un reklam politikalarına göre elektronik sigara, tütün ürünleri ve silah reklamları yapılamıyor. Güncellemelerle birlikte markalı içeriklere de aynı kural uygulanacak. Zayıflama ürünleri gibi ürünlerin tanıtımını yapan markalı içerikler için özel kısıtlar getirilecek. Bu güncellemelerle birlikte Facebook, içerik üreticilerine gönderilerinin görüntülenmesine yaş sınırı getirme olanağı gibi yeni araçlar da sunacak.

Kaynak: Bültenler