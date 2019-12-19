Facebook, markalı içerik politikalarında güncellemeler yaptığını açıkladı
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Facebook, markalı içerik politikalarında güncellemeler yaptığını açıkladı

Eylül ayında zayıflama çayları ve benzer ürünlerin reklamlarının 18 yaş altına gösterilemeyeceğini açıklayan Facebook, topluluğunun güvenliğini artırmak için yeni yılda atılacak adımları duyurdu.

19.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:56
Facebook, markalı içerik politikalarında güncellemeler yaptığını açıkladı

ve platformlarını bünyesinde barındıran Facebook şirketi, markalı içerik politikalarını reklam politikalarına paralel olacak şekilde güncelledi. Yapılan güncelleme kapsamında alkol, tütün, silah, sağlık takviye ürünleri gibi belirli kısıtlanmış malların tanıtımıyla ilgili daha belirgin kurallar olacak.

Facebook'un reklam politikalarına göre elektronik sigara, tütün ürünleri ve silah reklamları yapılamıyor. Güncellemelerle birlikte markalı içeriklere de aynı kural uygulanacak. Zayıflama ürünleri gibi ürünlerin tanıtımını yapan markalı içerikler için özel kısıtlar getirilecek. Bu güncellemelerle birlikte Facebook, içerik üreticilerine gönderilerinin görüntülenmesine yaş sınırı getirme olanağı gibi yeni araçlar da sunacak.

Kaynak: Bültenler
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