Facebook Mağaradakilere Işık Tutuyor: Eski İçerik Paylaşanlar Uyarılacak Facebook'ta dolanıyorsunuz ve arkadaşınız ya da akrabanız tarafından ilgi çekici bir paylaşım yapıldığını görüyorsunuz. Bunun ardından bağlantıya tıkladığınızda bu makalenin üç yıl önce yazıldığını fark ediyorsunuz.

Facebook'ta dolanıyorsunuz ve arkadaşınız ya da akrabanız tarafından ilgi çekici bir paylaşım yapıldığını görüyorsunuz. Bunun ardından bağlantıya tıkladığınızda bu makalenin üç yıl önce yazıldığını fark ediyorsunuz. Evet, hepimizin zaman zaman yaşadığı bir durum. Facebook tarafından uygulamaya konulan yeni bir değişiklikle birlikte eski içerik paylaşanlar uyarılarak bu durumdan haberdar edilecek. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Üç Aydan Eski İçerik Paylaşanlar Uyarılacak!

Gizlilik skandallarından geriye kalan boş zamanlarda kullanıcılar için bazı yenilikler üzerinde çalışan Facebook, 90 günden eski bir makaleyi ya da içeriği paylaşan kişileri bu durumdan haberdar edecek ve paylaştığı bağlantının üç aydan uzun bir süre önce yazıldığını belirtecek.

"Bir makalenin güncelliği insanların ne okuyacağına, neye güveneceğine ve paylaşacaklarına karar vermesi açısından önemli bir kriterdir."

Söz konusu özellik yazılardaki paylaş butonuna basıldığında çalışıyor gibi gözüküyor. Öte taraftan örneğin bir makalenin bağlantısını kopyalayıp yapıştırınca çalışıp çalışmayacağı ise şu aşamada bilinmiyor. Buna karşın ilerleyen dönemlerde bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmeyi bekleyebiliriz.

Peki siz bu uyarı özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir