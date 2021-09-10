Facebook kullanıcıları mobil cihazları tercih ediyor

Dünya çapındaki en büyük sosyal ağ olma özelliği olan Facebook'a birden fazla mobil uygulama aracılığıyla erişilebilirken, Temmuz 2021 itibarıyla dünya çapındaki aktif kullanıcıların yüzde 98'inden fazlasının bir cep telefonu aracılığıyla eriştiği kaydedildi.

Dünya çapındaki en büyük sosyal ağ olma özelliği olan Facebook'a birden fazla mobil uygulama aracılığıyla erişilebilirken, Temmuz 2021 itibarıyla dünya çapındaki aktif kullanıcıların yüzde 98'inden fazlasının bir cep telefonu aracılığıyla eriştiği kaydedildi.

Ajans Press'in, Statista verilerinden elde ettiği güncel bilgilere göre Facebook'a erişimde kullanılan cihazlar belli oldu. Dünya çapındaki en büyük sosyal ağ olma özelliği olan Facebook'a birden fazla mobil uygulama aracılığıyla erişilebilirken, Temmuz 2021 itibarıyla dünya çapındaki aktif kullanıcıların yüzde 98'inden fazlasının bir cep telefonu aracılığıyla eriştiği, masaüstü veya dizüstü bilgisayarlardan ise sadece yüzde 1,5 kullanıcının girdiği kaydedildi. Ayrıca, Hindistan'ın bu platformda 340 milyon kullanıcıyla açık ara en büyük Facebook kitlesine sahip ülke olduğu, onu da 100 milyondan fazla kullanıcı ile ABD, Endonezya ve Brezilya'nın takip ettiği görüldü. ABD hariç diğer ülkelerde mobil cihaz kullanımın daha yaygın olduğu gözlendi.

Medya takip kurumu Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 138 bin 439 haber çıkışı olduğu görüldü. Bu yıl sadece Facebook ile ilgili çıkan basın haber sayısı ise18 bin 387 olarak kaydedilirken, ülkemizde de kullanımının oldukça yangın olduğu gözlendi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı