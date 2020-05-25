Facebook, Kullanıcıları Korumak İçin Yeni Önlemler Alabilir
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Facebook, Kullanıcıları Korumak İçin Yeni Önlemler Alabilir

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Facebook kullanıcıları korumak için yeni önlemler peşinde.

Facebook, Kullanıcıları Korumak İçin Yeni Önlemler Alabilir
25.05.2020 13:46 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:49

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Facebook kullanıcıları korumak için yeni önlemler peşinde. Şirketin başına gelen son skandallardan sonra bu tür güvenlik önlemlerine daha fazla başvurması bekleniyor.

Facebook platformu dahil olmak üzere, neredeyse bütün sosyal medya grupları kullanıcıların en savunmasız olduğu alanlar arasında yer alır. Basit bir örnek vermek gerekirse, son günlerde ortaya çıkan sosyal medya odaklı saldırılar bunun en bariz örnekleridir. Şirket kısa bir süre önce profil kilitleme gibi bazı önlemler almıştı.

Facebook kullanıcılar için yeni önlemler araştırıyor

Sosyal medya devi, platformları içerisinde kullanıcıları koruyabilmek için bazı önlemler alıyor. Bu önlemleri iki gruba ayırmak mümkün. Bunlardan ilki Facebook ana sayfası ve profil üzerinden alınan önlemlerdir. Bir diğeri ise Messenger aracılığıyla gerçekleşen bazı detaylardır.

Facebook ana sayfa üzerinden kullanıcılara daha kişisel bir alan sağlamaya çalışıyor. Gelen bilgilere göre; istedikleri kullanıcıya profilini kapatabilecekleri gibi aynı zamanda ana sayfada onlara ait hiçbir şeyi göremeyebilirler.

Şirket şimdilik bu önlemleri taciz olaylarının en çok görüldüğü ülkelerde uyguluyor. Böylece önleme riski de aynı oranda artış göstermiş oluyor. Bu nedenle firma taciz olaylarının çok yaşandığı Asya ülkelerine ağırlık verdi. Muhtemelen çok kısa bir süre içerisinde dünyanın tamamında; hem Facebook anasayfa, hem de Messenger güvenlik önlemleri artırılacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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