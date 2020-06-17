Facebook kullanıcılara siyasi reklamları kapatma seçeneği tanıyacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Facebook kullanıcılara siyasi reklamları kapatma seçeneği tanıyacak

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, bu yıl ABD'de yapılacak seçimler öncesi dönemde kullanıcıların siyasi reklamları kapatmasının mümkün olacağını açıkladı.

Facebook kullanıcılara siyasi reklamları kapatma seçeneği tanıyacak
17.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:45

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, bu yıl ABD'de yapılacak seçimler öncesi dönemde kullanıcıların siyasi reklamları kapatmasının mümkün olacağını açıkladı.

USA Today gazetesine yazdığı makalede Zuckerberg ayrıca dört milyon Amerikalının da yeni seçmen olarak kayıt olmasına yardımcı olmayı umduğunu belirtti.

Facebook, siyasetçilerin yanlış bilgiler içeren reklam kampanyalarına izin verdiği için yoğun eleştiri alıyor.

Twitter geçen yıl Ekim ayında siyasi reklamlara yasak getirmişti.

Zuckerberg, gazetedeki yazısında "Zaten kararını vermiş olan ve seçimlerin olup bitmesini bekleyenler için siyasi reklamları kapatma seçeneğini getiriyoruz" diye yazdı.

Facebook ve Instagram'da kullanıcılar siyasi reklamlar çıktığında beliren kapatma seçeneğini tıklama veya ayarlardan bloke etme olanağına sahip olacak.

Siyasi reklamları bloke edenler, yeniden belirdiklerinde onları Facebook'a bildirebilecek.

Facebook, bu özelliğin birkaç hafta içinde ABD'deki tüm kullanıcılara sunulmuş olacağını, sonbaharda da diğer ülkelere açılacağını belirtti.

Zuckerberg, Kasım'da yapılacak seçimler için henüz seçmen kaydını yaptırmamış olanları da zamanında kayıt yaptırmaları için teşvik etti.

Zuckerberg, oy kullanmayı "demokrasinin en güçlü ifadesi, liderleri sorumlu tutmanın en iyi yolu ve ülkenin karşı karşıya olduğu birçok soruna yanıt bulma şekli" olarak tanımladı.

Amerikalı Facebook ve Instagram kullanıcıları Temmuz başından itibaren, sayfalarının en üstünde "Oy Kullanma Bilgi Merkezi" adı altında yeni bir bilgilendirme özelliği görecek.





Burada, seçmen kaydı yaptırma, posta yoluyla oy kullanma gibi konularda bilgilere yer verilecek. Ayrıca devlet kurumları ile yerel seçim yetkililerinden güvenilir genel bilgiler paylaşılacak.

3 Kasım'da yapılacak seçimlere değin Facebook 160 milyon Amerikalıya ulaşacaklarını tahmin ediyor.

ABD seçimleri öncesinde sosyal medya şirketleri siyasi bir çekişmenin merkezinde yer alıyor.

Geçen ay Başkan Donald Trump'ın bazı paylaşımlarını kaldırmadığı için Zuckerberg eleştiri almıştı.

Twitter ise Trump'ın posta yoluya oy kullanma konusundaki paylaşımına yanlış bilgi içerdiği için uyarı koymuştu.

Trump ise sosyal medya platformlarının yararlandığı bazı koruyucu yasaları Mayıs ayında kaldırmıştı.

Trump, Facebook ve Twitter gibi şirketleri, muhafazakarların sesini bastırmaya çalışmakla suçluyor.

BBC

Dünya Manşet

Haberler

Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak Haber
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı Haber
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü Haber
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı Haber
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Kuzey Kore'nin Ivanka Trump'ı Kim Yo Jong'un bilinmeyenleri ortaya çıktı
Kuzey Kore'nin Ivanka Trump'ı Kim Yo Jong'un bilinmeyenleri ortaya çıktı
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle 'alarm' seviyesi yükseldi
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle "alarm" seviyesi yükseldi
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Trump'ın imzaladığı 'polis reformu' kararnamesi ile Floyd'un ölümüne neden olan boynuna baskı uygulaması yasaklandı
Trump'ın imzaladığı "polis reformu" kararnamesi ile Floyd'un ölümüne neden olan boynuna baskı uygulaması...
Cennetten bir parça gibi! İşte Survivor'da büyük ödül olarak verilen Samana Adası
Cennetten bir parça gibi! İşte Survivor'da büyük ödül olarak verilen Samana Adası
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor
Ailesi sigortadan para alsın diye kendini öldürttü!
Ailesi sigortadan para alsın diye kendini öldürttü!
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal 'kabadayı' benzetmesi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
ABD'nin First Lady'siyle Trump'ın kızı Ivanka arasında soğuk savaş
ABD'nin First Lady'siyle Trump'ın kızı Ivanka arasında soğuk savaş
Esed'in başı ekonomik dertte, halk yiyecek sıkıntısı çekiyor
Esed'in başı ekonomik dertte, halk yiyecek sıkıntısı çekiyor
İçinde 3 kilo altın olan çantayı trende unuttu! Polis her yerde sahibini arıyor
İçinde 3 kilo altın olan çantayı trende unuttu! Polis her yerde sahibini arıyor
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! 'Nefes alamıyorum' diyerek bağırdı
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! "Nefes alamıyorum" diyerek bağırdı
Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı
Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Cem Yılmaz Ajda Pekkan Demet Evgar
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Cüneyt Çakır Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Kadın Twitter Galatasaray
Şu an buradasınız: Facebook kullanıcılara siyasi reklamları kapatma seçeneği tanıyacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 11:45:32. #1.14#
title