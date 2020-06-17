Facebook kullanıcılara siyasi reklamları kapatma seçeneği tanıyacak Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, bu yıl ABD'de yapılacak seçimler öncesi dönemde kullanıcıların siyasi reklamları kapatmasının mümkün olacağını açıkladı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, bu yıl ABD'de yapılacak seçimler öncesi dönemde kullanıcıların siyasi reklamları kapatmasının mümkün olacağını açıkladı.

USA Today gazetesine yazdığı makalede Zuckerberg ayrıca dört milyon Amerikalının da yeni seçmen olarak kayıt olmasına yardımcı olmayı umduğunu belirtti.

Facebook, siyasetçilerin yanlış bilgiler içeren reklam kampanyalarına izin verdiği için yoğun eleştiri alıyor.

Twitter geçen yıl Ekim ayında siyasi reklamlara yasak getirmişti.

Zuckerberg, gazetedeki yazısında "Zaten kararını vermiş olan ve seçimlerin olup bitmesini bekleyenler için siyasi reklamları kapatma seçeneğini getiriyoruz" diye yazdı.

Facebook ve Instagram'da kullanıcılar siyasi reklamlar çıktığında beliren kapatma seçeneğini tıklama veya ayarlardan bloke etme olanağına sahip olacak.

Siyasi reklamları bloke edenler, yeniden belirdiklerinde onları Facebook'a bildirebilecek.

Facebook, bu özelliğin birkaç hafta içinde ABD'deki tüm kullanıcılara sunulmuş olacağını, sonbaharda da diğer ülkelere açılacağını belirtti.

Zuckerberg, Kasım'da yapılacak seçimler için henüz seçmen kaydını yaptırmamış olanları da zamanında kayıt yaptırmaları için teşvik etti.

Zuckerberg, oy kullanmayı "demokrasinin en güçlü ifadesi, liderleri sorumlu tutmanın en iyi yolu ve ülkenin karşı karşıya olduğu birçok soruna yanıt bulma şekli" olarak tanımladı.

Amerikalı Facebook ve Instagram kullanıcıları Temmuz başından itibaren, sayfalarının en üstünde "Oy Kullanma Bilgi Merkezi" adı altında yeni bir bilgilendirme özelliği görecek.

Burada, seçmen kaydı yaptırma, posta yoluyla oy kullanma gibi konularda bilgilere yer verilecek. Ayrıca devlet kurumları ile yerel seçim yetkililerinden güvenilir genel bilgiler paylaşılacak.

3 Kasım'da yapılacak seçimlere değin Facebook 160 milyon Amerikalıya ulaşacaklarını tahmin ediyor.

ABD seçimleri öncesinde sosyal medya şirketleri siyasi bir çekişmenin merkezinde yer alıyor.

Geçen ay Başkan Donald Trump'ın bazı paylaşımlarını kaldırmadığı için Zuckerberg eleştiri almıştı.

Twitter ise Trump'ın posta yoluya oy kullanma konusundaki paylaşımına yanlış bilgi içerdiği için uyarı koymuştu.

Trump ise sosyal medya platformlarının yararlandığı bazı koruyucu yasaları Mayıs ayında kaldırmıştı.

Trump, Facebook ve Twitter gibi şirketleri, muhafazakarların sesini bastırmaya çalışmakla suçluyor.