Facebook, Kovid-19 aşıları hakkındaki yanlış paylaşımları kaldıracak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Facebook, Kovid-19 aşıları hakkındaki yanlış paylaşımları kaldıracak

03.12.2020 21:27 | Son Güncelleme: 03.12.2020 21:30
Facebook, Kovid-19 aşıları hakkındaki yanlış paylaşımları kaldıracak

ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarıyla ilgili yanlış bilgilendirme içeren paylaşımları kaldıracağını duyurdu.

ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarıyla ilgili yanlış bilgilendirme içeren paylaşımları kaldıracağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Facebook ve Instagram sosyal paylaşım sitelerinde halk sağlığı uzmanları tarafından çürütülmüş iddiaları içeren paylaşımlara yer verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Kovid-19 aşılarının içeriğinde bulunmayan, mikroçipler taşıdığı gibi yanlış iddiaları ve nüfusun belli bir kesiminin aşının güvenliğini test etmek için rızası olmadan kullanıldığı şeklindeki doğru olmadığını bildiğimiz komplo teorilerini kaldıracağız." ifadesi kullanıldı.

Facebook'un ABD'de Kovid-19 salgının başladığı mart ayından ekime kadar geçen süre içinde salgın hakkında yanlış bilgi içeren 12 milyon civarında paylaşımı kaldırdığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Kovid-19 hakkındaki yanlış bilgilendirmeleri çürüten yazıların da teşvik edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

İlgili Haberler

ABD'deki Türk bilim insanı Derya Unutmaz'dan Kovid-19 aşısı için 'insanlığın zaferi' tanımlaması
ABD'deki Türk bilim insanı Derya Unutmaz'dan Kovid-19 aşısı için "insanlığın zaferi" tanımlaması
Depremi Kovid-19 aşı çalışmaları sırasında yaşadılar (2)
Depremi Kovid-19 aşı çalışmaları sırasında yaşadılar (2)
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 135 AVM'ye para cezası, 18 AVM yönetimi hakkında suç duyurusu
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 135 AVM'ye para cezası, 18 AVM yönetimi hakkında suç duyurusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Enes Batur Ivana Sert Kenan Işık Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Sinan Gümüş Samet Aybaba Mbaye Diagne Yılmaz Vural
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Facebook, Kovid-19 aşıları hakkındaki yanlış paylaşımları kaldıracak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 21:34:15. #1.15#
title