Facebook komplo teorileri hareketi ve göçmen karşıtı siteye yönelik önlem aldı

Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'un destekçileri arasında dolaşan aşırı sağcı komplo teorileri hareketi QAnon ile bağlantılı sayfaları, hesapları ve bazı grupları sosyal ağdan kaldırdığını açıkladı.

Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'un destekçileri arasında dolaşan aşırı sağcı komplo teorileri hareketi QAnon ile bağlantılı sayfaları, hesapları ve bazı grupları sosyal ağdan kaldırdığını açıkladı.

Sosyal medya devi, QAnon'a ilişkin duyuruyu, platformlarında seçimleri ve toplumu karışıklığa sevk etmek niyetiyle açılan sahte hesapları tanımlamak için kullandığı "eşgüdümlü sahte tutum" konusunda verdiği aylık brifing sırasında yaptı.

Açıklamada, "ABD'de oluşturulan ve ülke içine odaklanan 6 grup, 20 Facebook hesabı ve 5 sayfayı kaldırdık." ifadesi kullanılırken, QAnon sitelerinin, "ABD'de 2020 seçimi öncesinde şüpheli eşgüdümlü sahte tutum konusunda yapılan önleyici soruşturmalar" sırasında keşfedildiği belirtildi.

Bu gruplar, hesaplar ve sayfalarda, sıklıkla ABD'deki başkanlık seçimi ve adaylar, Trump yönetimi, Yahudi ve Asya karşıtı komplolar ile Kovid-19 gibi konularda haberlerin paylaşıldığı kaydedildi.

Facebook'un bunların yanı sıra göçmen karşıtı içerik paylaştığı bilinen VDARE sitesiyle bağlantılı bir grup, 15 hesap ve 19 sayfayı platformdan kaldırdığı açıklandı.

VDARE ile bağlantılı Rusya, İran, Moritanya, Myanmar ve Gürcistan'daki hesapların da kaldırıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA