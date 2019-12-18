Facebook istemeseniz bile sizi takip etmeye devam ediyor
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Facebook istemeseniz bile sizi takip etmeye devam ediyor

Amerikan senatosunu bilgilendirmek üzere Facebook'un gönderdiği mektupta sosyal medya devinin kullanıcılarını istemediklerini belirtseler dahi yerlerini belirleyebildiği ve takip edebildiği ortaya çıktı

18.12.2019 15:27 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:27
Facebook istemeseniz bile sizi takip etmeye devam ediyor

'un Amerikan senatosunu bilgilendirmek üzere gönderdiği mektupta sosyal medya devinin kullanıcılarını istemediklerini belirtseler dahi yerlerini belirleyebildiği ve takip edebildiği ortaya çıktı.


İki senatörün talebi üzerine açığa çıkan bu bilgi salı günü sosyal medyada gündem olduktan sonra Facebook konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Şirket, bu takibin kullanıcının hacklenmesine karşı güvenlik amaçlı olarak yapıldığını, kullanıcının bulunduğu bölgelerdeki mağazaların reklamlarının gösterilerek sadece doğru ve kendisine yardımcı olabilecek reklamları görmesinin sağladığını ve bu şekilde hatalı bilgilendirmeden kaçınıldığını savundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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