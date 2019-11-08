Facebook İstasyon Kırklareli'nde açılacak

08.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:16

Facebook'un Türkiye'deki en büyük yatırımlarından biri olarak görülen, ilki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Habitat Derneği iş birliğinde İstanbul Maslak'ta açılan Facebook İstasyon'un Kırklareli'nde de oluşturulması için protokol imzalandı.

İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, sosyal medyanın hayatın içinde olmasının yanında, hayatın önemli bir parçası haline geldiğini söyledi. Sadece sosyal medyayı kullanmanın yeterli olmadığını, onları üreten toplum haline de gelinmesi gerektiğini vurgulayan Bilgin, şöyle konuştu:

"Hepimiz bir mağazaya gidip alışveriş yapmanın yanında e-Ticaret yoluyla alışveriş yapmanın, kitap okumanın yanında sosyal medya üzerinden eğitim alma gibi farklı yaşam biçimleriyle ilgileniyoruz. Sosyal medya her yönüyle hayatımıza girmiş ve hayatımızın içeriğini oluşturuyor. Bundan kaçmak diye bir şey yok. Bununla birlikte yaşama kültürü edinmek ve bunun içinde Kırklareli olarak, Türkiye olarak konumlandırmalıyız. Bugün dünyada da yarış bu yöndedir. Bunlara bağlı olarak mesleklerin de değiştiğini görüyoruz."

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ise hayal kurmadan iş hayatında da sosyal hayatta da başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını ifade etti.

Türkiye'nin dünyada Facebook araçlarını kullanmada dördüncü ülke olduğunu, hemen hemen herkesin Facebook ve onun ürünleri olan Instagram ve WhatsApp'ı kullandığını vurgulayan Hazır, şunları kaydetti:

"Bunu nasıl kullanıyoruz diye bir araştırma yaptık. KOBİ'lerin hemen hemen yüzde 83'ü Facebook kullanıyor. Ama kendi işini büyütme konusunda Türkiye en geri ülkelerden biri. Çünkü o siteyi genelde ya arkadaş bulmak ya da sosyal bir çevre edinmek için kullanıyor. Dünya başka bir yere gidiyor. 15 yıl önce sosyal medya uzmanı diye bir meslek yoktu ve geleceğin mesleklerinin ne olduğunu bilmiyorum. Bir 10 yıl önümüzde bugünkü mesleklerin yüzde 65'inin olmayacağını biliyorum."

Konuşmaların ardından Hazır ile Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık tarafından Kırklareli Facebook İstasyon'un protokolü imzalandı.

Törene Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Girişimcilik Dairesi Uzmanı Handan Köse ile protokol üyeleri, iş insanları ve öğrenciler katıldı.

İstasyonda gerçekleştirilecek programlar aracılığıyla, girişimcilerin satış ve pazarlama yetkinliklerinin geliştirilmesi ve sınır ötesi işbirliklerinin arttırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA