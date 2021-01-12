Facebook İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin hesabını kapattı

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin hesabını, "sosyal medya platformunu kullanmaya uygun olmadığı" gerekçesiyle kapattı.

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin hesabını, "sosyal medya platformunu kullanmaya uygun olmadığı" gerekçesiyle kapattı.

Press TV'nin açıklamasında, "İran'ın uluslararası İngilizce haber ağının, sosyal medya platformunu kullanmaya uygun olmadığını iddia eden Facebook, Press TV'nin yaklaşık 4 milyon takipçili hesabını devre dışı bıraktı." ifadelerine yer verildi.

Haberde, Facebook'un, kararın "nihai" olduğuna dair Press TV'yi bilgilendirdiği, ancak "güvenlik" nedenleriyle ek bir bildirimde bulunmayacağını ilettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun