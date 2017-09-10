Facebook, İnsanları Anlamak İstiyor!

Robotlar artık yapay zeka dediğimiz kavramla birleşerek insan olmaya bir adım daha yaklaştılar. Facebook ise bu durumun ne kadar ileriye gidebileceğini öğrenmeyi amaçlayan bir projeye imza attı.



Skype üzerinden insanlarla sohbet eden, sohbetleri inceleyen bir yapay zeka ile insanlığı çözmeyi amaçlayan Facebook, amacına kısa süre içerisinde ulaşacağa benziyor!



İnsan mimiklerini öğrendi!







Çalışma başlayalı kısa bir süre olmasına rağmen videolu sohbetlerden insanların hareketlerini anlamlandıran yapay zeka, insanların mimiklerini kullanmaya başladı. Evet veya hayır yazmak yerine başını sallayarak cevap verebilecek duruma gelen robot, bu hareketleri doğru ve gecikmesiz olarak gerçekleştirmeyi de başarıyor.



Facebook"un bu projeyle gerçekte neyi amaçladığını bilemiyoruz fakat şimdilik asıl amaç bu yıl Kanada"da düzenlenecek olan Uluslararası Akıllı Robotlar ve Sistemler Konferansı"nda sergilemek.