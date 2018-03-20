Facebook Hisseleri Yüzde 6 Daha Değer Kaybetti

NEW Küresel sosyal paylaşım sitesi Facebook'un hisseleri, ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) şirket verilerinin kötü amaçlı kullanıldığına yönelik soruşturma başlattığı iddiasının ardından, bugün de yaklaşık yüzde 6 değer kaybetti.

Merkezi Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddiasının ardından, bugün Amerikalı regülatör FTC'nin bu konuda soruşturma başlattığı iddia edildi.

İddianın ardından, Facebook'un hisse başına değeri, dünü 172,56 dolardan kapamasının ardından bugün TSİ 18.50'de 161,98 dolara kadar düşerek yüzde 6,1 değer kaybetti.

Firmanın hisseleri dünü yüzde 6,8 düşüşle tamamlarken, son iki gündeki kaybı söz konusu saatte yüzde 12,5 oldu.

Cuma günü 537 milyar dolar olan şirketin piyasa değeri söz konusu saatte 471 dolara kadar gerilerken, şirketin piyasa değerindeki kayıp 66 milyar dolara kadar ulaştı.

Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in cuma günü 74,5 milyar dolar olan kişisel serveti de bugün 65,5 milyar dolara kadar geriledi.

Dün Forbes'un "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesinde" 5'inci sıradan 7'nci sıraya gerileyen Zuckerberg, dün ve bugün servetinde 9 milyar dolar kayıp yaşadı.