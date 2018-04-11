Facebook Hisseleri Son 2 Yılın En Kazançlı Gününü Yaşadı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un hisseleri, şirketin kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in ABD Senatosunda ifade vermeye başlamasıyla New York borsasında son 2 yılın en kazançlı gününü yaşadı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un hisseleri, New York borsasında son 2 yılın en kazançlı gününü yaşadı. Zuckerberg'in ABD Senatosunda ifade vermeye başlamasıyla dün 165,94 dolara kadar yükselen hisseler günü 165,04 dolardan kapattı.

İfadesinde şirketin kullanıcılara karşı sorumluluğunu yerine getirmediğini söyleyen Zuckerberg, "Bu büyük bir hataydı. Benim hatamdı ve özür dilerim" dedi. Facebook'un 2016 birinci çeyrek bilançosu piyasa beklentileri aşması ile firmanın hisseleri yüzde 7,2 prim göstermesi sonucunda o zamana kadar en yüksek seviyesine tırmanmıştı. - İSTANBUL