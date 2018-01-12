Facebook Hisseleri Sert Düştü
Facebook'un kurucusu Zuckerberg, uygulamanın haber akışı filtresini, arkadaşlar ve aile üyelerinin paylaştığı içeriğe öncelik vermesi için değiştirileceğini; yayıncılardan ve markalardan gelen içerik miktarını azaltacağını açıkladıktan sonra hisseler yüzde 6'ya varan değer kaybı yaşadı.
Facebook'un kurucusu Zuckerberg, uygulamanın haber akışı filtresini, arkadaşlar ve aile üyelerinin paylaştığı içeriğe öncelik vermesi için değiştirileceğini; yayıncılardan ve markalardan gelen içerik miktarını azaltacağını açıkladıktan sonra hisseler yüzde 6'ya varan değer kaybı yaşadı.
Kaynak: Dunya.com