Facebook Hisseleri Sert Düştü

Facebook'un kurucusu Zuckerberg, uygulamanın haber akışı filtresini, arkadaşlar ve aile üyelerinin paylaştığı içeriğe öncelik vermesi için değiştirileceğini; yayıncılardan ve markalardan gelen içerik miktarını azaltacağını açıkladıktan sonra hisseler yüzde 6'ya varan değer kaybı yaşadı.