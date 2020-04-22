Facebook, Hindistan merkezli Jio'ya 5.7 milyar dolar değerinde yatırım yaptı Facebook, Hindistan merkezli telekomünikasyon şirketi Jio'ya 5.7 milyar dolar değerinde yatırım yaptı. Sosyal medya devi böylelikle şirketin hisselerinin yüzde 10'unun sahibi oldu.

Facebook, Hindistan merkezli telekomünikasyon şirketi Jio'ya 5.7 milyar dolar değerinde yatırım yaptı. Sosyal medya devi böylelikle şirketin hisselerinin yüzde 10'unun sahibi oldu. Reliance Jio'dan çarşamba günü yapılan açıklamada, Facebook'un Hindistan'ın en zengin insanı Mukesh Ambani'nin kurucusu olduğu şirkete 5 milyar 700 milyon dolarlık yatırım yaptığı duyuruldu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com