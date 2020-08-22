Facebook Hindistan'da nefret söylemi tartışmasının odağında
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Facebook Hindistan'da nefret söylemi tartışmasının odağında

YENİ Hindistan'da iktidar partisiyle bağlantılı kullanıcıların nefret söylemlerini ve şiddeti kışkırtan içeriklerini kaldırmadığı için eleştirilen Facebook, şeffaf ve tarafsız olduğunu açıkladı.

Facebook Hindistan'da nefret söylemi tartışmasının odağında
22.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:01

YENİ Hindistan'da iktidar partisiyle bağlantılı kullanıcıların nefret söylemlerini ve şiddeti kışkırtan içeriklerini kaldırmadığı için eleştirilen Facebook, şeffaf ve tarafsız olduğunu açıkladı.

Facebook India'nın Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Ajit Mohan, konuyla ilgili açıklamasında, şirketin taraflı davrandığına ilişkin iddiaları ciddiye aldıklarını, nefret ve fanatikliğin her türlüsünü kınadıklarını belirterek "Topluluk Standartlarını ihlal ettiğinde Hindistan'da kamuya mal olmuş kişilerin paylaştığı içeriği çıkardık ve çıkarmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Facebook'un Hindistan'daki Kamu Politikası Direktörü Ankhi Das da 2020'nin ikinci çeyreğinde 22 buçuk milyon nefret söylemi içeriğini kaldırdıklarını dile getirerek "Facebook'un Hindistan'a ve halkına yükümlülüğü sarsılmaz. Hedefimiz insanlara kendilerini özgürce ifade etme, toplumu geniş çaplı zarar görmekten korurken girişimcilere yeni şeyler inşa etme olanağı sunarak demokrasinin çoğulcu karakterini platformlarımızda muhafaza ettiğimiz Hindistan'ın müttefiki olmak." değerlendirmesini yaptı.

Das, Facebook'un "daima insanların kendilerini özgürce ifade edebildiği, tarafsız, şeffaf ve açık bir platform" olduğunu da sözlerine ekledi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Facebook'un Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) ile bağlantılı kullanıcılar için nefret söylemlerine karşı getirilen kuralları uygulamaktan kaçındığına dair haberi, ülkede tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi'nden (INC) Şaşi Taror'un başkanlık ettiği komite, 2 Eylül'de Facebook temsilcilerini vatandaşların haklarının korunması ve sosyal medya platformlarının yanlış kullanılmasının önlenmesine ilişkin soruları yanıtlaması için çağırmıştı.

INC Genel Sekreteri K.C. Venugopal tarafından 18 Ağustos'ta Facebook'un Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e gönderilen mektupta, Facebook'un Hindistan'daki üst düzey yetkililerinin ve operasyonlarının soruşturulması talep edilmişti.

"Müslümanlara karşı nefret söylemlerine eylemsizlik"

WSJ'nin 14 Ağustos'taki haberinde, Facebook'un Hindistan'daki Kamu Politikası Direktörü Ankhi Das'ın BJP'li siyasetçilere karşı nefret söylemleri kurallarını uygulamaktan kaçındığı, çalışanlarına, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin partisinden siyasetçilerin söz konusu ihlallerinin cezalandırılmasının şirketin ülkedeki ticari beklentilerine zarar vereceğini söylediği belirtilmişti.

Das'ın, seçimlerle ilgili konularda BJP'ye olumlu yaklaşımda bulunduğu vurgulanan haberde, iktidar partisiyle ilgili yalan haberleri de kaldırttığı öne sürülmüştü.

Nisanda Hintli milyarder iş insanı Mukesh Ambani'nin sahibi olduğu mobil internet şirketi Jio Platforms'a 5,7 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyuran Facebook'un en büyük pazarı Hindistan'da, 340 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunuyor.

Kaynak: AA

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