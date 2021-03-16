Facebook, haber kuruluşu News Corporation Avustralya ile ödeme anlaşması yaptı
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Facebook, haber kuruluşu News Corporation Avustralya ile ödeme anlaşması yaptı

16.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:22
Facebook, haber kuruluşu News Corporation Avustralya ile ödeme anlaşması yaptı

Avustralya'da sosyal medya şirketlerinin haber içerikleri için para ödemesini öngören yasanın onaylanmasının ardından Facebook, dünyanın önde gelen haber kuruluşlarından News Corporation (News Corp) ile de ödeme anlaşmasına vardı.

Avustralya'da sosyal medya şirketlerinin haber içerikleri için para ödemesini öngören yasanın onaylanmasının ardından Facebook, dünyanın önde gelen haber kuruluşlarından News Corporation (News Corp) ile de ödeme anlaşmasına vardı.

News Corp İcra Kurulu Başkanı Robert Thomson, Facebook ile yapılan ödeme anlaşmasının, "dönüm noktası" olduğunu ve Avustralya'daki haber kuruluşları üzerinde maddi ve anlamlı bir etkiye sahip olacağını belirtti.

News Corp tarafından yapılan yazılı açıklamada, Facebook'un News Corp iştiraklerinden Sky News Australia ile daha önce yaptığı anlaşmayı sürdüreceği bildirildi.

Facebook 26 Şubat'ta, kullanılan haber içerikleri için Avustralya'daki Private Media, Schwartz Media ve Solstice Media şirketleri ile ön anlaşmalar imzaladığını duyurmuştu.

Temsilciler Meclisi tarafından onaylanarak 25 Şubat'ta yürürlüğe giren "Avustralya Medyası Pazarlık Yasası", haber içeriklerinin teknoloji şirketleri ile medya kuruluşları arasında müzakere edilerek fiyatlandırılmasını öngörüyor.

Habercilerin elinin güçlendirilmesini amaçlayan yasa, haber kuruluşlarına fiyat konusundaki uzlaşmazlıklar için tahkime gitme olanağı sağlıyor.

Yasa, teknoloji şirketlerine hangi içerikler için yasa kapsamındaki düzenlemelere tabi olduklarının önceden bildirilmesini öngören bir madde de içeriyor.

- İnternet "devleri" ilk kez haberlere para ödeyecek

Büyük internet şirketlerini platformlarında paylaşılan haberlerle ilgili ilk kez ödeme yükümlülüğü ile karşı kaşıya bırakan yasanın, başka ülkelerdeki benzer düzenlemelere emsal oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Avustralya, Nisan 2020'de, teknoloji şirketlerinin kullandığı içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu.

Avustralya Federal Hazinesi Başkanı Josh Frydenberg, ülkesinin, sosyal medya devlerinin orijinal haber içeriği için medya kuruluşlarına ödeme yapmak zorunda kalacağı dünyadaki ilk ülke olacağını söylemişti.

Google yasa teklifinin kabul edilmesi halinde Avustralya'daki ana arama motorunu kapatacağı, Facebook da haber paylaşımını engelleyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Google daha sonra, Avustralya'nın önde gelen medya şirketlerinden Seven West Media ve Nine Entertainment'ın yanı sıra Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'un News Corp şirketiyle haber içeriklerini ücret karşılığında kullanmak için anlaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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