Facebook, Google Street View Rakibi Mapillary'i Satın Aldı Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Facebook, Google Street View alternatifi bir sistem olan Mapillary'i satın aldı.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Facebook, Google Street View alternatifi bir sistem olan Mapillary'i satın aldı. Mapillary tarafından yapılan açıklamada sistemin Facebook bünyesine katıldığı duyuruldu.

Facebook, Mapillary'i Satın Aldı: Mapillary Nedir?

OpenStreetMap haritası üzerinden gönüllü kullanıcıların sokak fotoğraflarını çekerek yükledikleri bir sistem olan Mapillary, Google Street View'a benzemekte ve sisteme herkes görüntü yükleyebilmekte.

Mapillary tarafından yapılan açıklamada hedeflerin görüntüleri, harita verilerini ve tüm haritaları geliştirerek küresel bir platform olmaya devam etmek olduğu bilgisi paylaşıldı. Sistem 2013 yılında kuruldu ve o günden bu zamana kadar 190 ülkeden kullanıcılar akıllı telefonlarını kullanarak çektikleri sokak görüntülerini yüklemeye devam ediyor. Facebook'un Mapillary'i satın almasının ardından hangi yeniliklerin kullanıcılara sunulacağı merak edilmekte.

Gelen tahminlere göre, Facebook sayfalarında Mapillary'de yer alan sokak görüntüleri bulunacak. Konu hakkında Facebook tarafından bir bilgi paylaşılmadı.

Sizler Facebook'un Mapillary'i satın alması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

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