Facebook gönderisindeki yorumlar nasıl kapatılır?

Belirli kişilerin Facebook gönderilerinize yorum yapmasını istemiyorsanız, gizlilik ayarlarında bazı değişiklikler yapabilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler Açıklaması

Facebook, milyonlarca aktif kullanıcısı olan en popüler sosyal ağlardan biridir. Bilgisayarınızda veya akıllı telefonunuzda kullanabilirsiniz ve her şey oldukça kolay ve basittir. İnsanların merak ettiği şeylerden biri de Facebook gönderilerinde yorumların nasıl kapatılacağı. Bunu yapmanıza izin verecek seçeneği bulamazsınız, ancak gizlilik ayarlarını değiştirebilir ve gönderinizi belirli kişilerden gizleyebilirsiniz, böylece gönderinizi göremezler ve yorum yapamazlar.

Belirli kişilerin Facebook gönderilerinize yorum yapmasını istemiyorsanız, gizlilik ayarlarında bazı değişiklikler yapabilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler:

Facebook gönderisindeki yorumlar nasıl kapatılır?

Sağ üst köşedeki oka tıklayın

Ayarları şeç

Soldaki Gizlilik'e tıklayın

Şimdi "Aktiviteniz" bölümünü göreceksiniz.

Hemen yanındaki Düzenle seçeneğine tıklayın

Orada birkaç seçeneğiniz olacaktır - seçebilirsiniz

Sadece ben (gönderilerinizi sadece siz görebilirsiniz ve gönderilere yorum yapabilecek kişi de sizsiniz)

Herkese Açık, Arkadaşlar ve Arkadaşlar gibi başka seçenekler de vardır (bu seçenek, gönderilerinizi istediğiniz kullanıcılardan gizlemenizi sağlar)

Yapabileceğiniz başka bir şey, belirli kelimeleri içeren yorumları gizleme seçeneğini etkinleştirmektir. İşte tam olarak bunu nasıl yapabilirsiniz:

Ayarlara git

Ardından, Zaman Çizelgesi ve Etiketleme Ayarları'na tıklayın

Zaman çizelgenizden belirli kelimeleri içeren Yorumları Gizle seçeneğini bulun ve hemen yanındaki Düzenle düğmesine tıklayın.

Son olarak, engellemek istediğiniz kelime öbeklerini ekleyin.

Kaynak: Tekmoloji