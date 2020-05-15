Facebook, GIPHY'yi Satın Aldı (400 Milyon Dolar!)
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Facebook, GIPHY'yi Satın Aldı (400 Milyon Dolar!)

Facebook, GIF yapma ve paylaşma sitesi Giphy'i satın aldı. Sosyal medya devi, geniş GIF kütüphanesini Instagram ve diğer uygulamalara entegre etmeyi planlıyor.

Facebook, GIPHY'yi Satın Aldı (400 Milyon Dolar!)
15.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:47

Facebook, GIF yapma ve paylaşma sitesi Giphy'i satın aldı. Sosyal medya devi, geniş GIF kütüphanesini Instagram ve diğer uygulamalara entegre etmeyi planlıyor.

GIPHY Artık Facebook'un!

Facebook, popüler GIF paylaşım sitesi GIPHY'i satın aldı. Satın alım haberi Axios tarafından bildirildi. Axios'a göre Facebook, 400 milyon dolar ödeyerek GIPHY'i bünyesine kattı. GIF oluşturmak, paylaşmak için araçlar sunan internetteki en büyük GIF sitesi olan GIPHY, artık Facebook'un. Şirket, şimdiye kadar uygulamalarında (Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram) Giphy API'sini kullanıyordu. Artık uygulamaların bir parçası olacak. Örneğin, Instagram hikayelerde ve direkt mesajlarda GIF ve çıkartma göndermek daha kolay olacak.

Görsel ifade ve yaratıcılıkta lider olan GIPHY, Instagram ekibinin bir parçası olarak bugün Facebook şirketine katılıyor. GIPHY günlük sohbetleri daha eğlenceli hale getirir ve bu nedenle insanların kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için GIF kitaplıklarını Instagram'a ve diğer uygulamalarımıza daha fazla entegre etmeyi planlıyoruz.

Topluluğumuzdaki birçok insan GIPHY'yi zaten biliyor ve seviyor. Aslında, GIPHY'nin trafiğinin yüzde 50'si Facebook uygulama ailesinden, bunun yarısı yalnızca Instagram'dan geliyor. Instagram ve GIPHY'yi bir araya getirerek, insanların Hikayeler ve Direkt Mesajlarda mükemmel GIF ve çıkartmaları bulmalarını kolaylaştırıyoruz. Her iki hizmetimiz de içerik oluşturucu ve sanatçı topluluğunun büyük destekçileri ve bu devam edecek. Birlikte, herkesin çalışmalar oluşturmasını ve dünya ile paylaşmasını kolaylaştırabiliriz.

GIPHY'nin API'sini sadece Instagram'da değil, Facebook uygulamasında, Messenger ve WhatsApp'ta yıllardır kullanıyoruz. GIPHY (küresel içerik koleksiyonu dahil) kütüphanesini yönetmeye devam edecek. Teknolojisine, içerik ve API iş ortaklarıyla ilişkilerine daha fazla yatırım yapmayı dört gözle bekliyoruz. İnsanlar hala GIF yükleyebilir; geliştiriciler ve API iş ortakları GIPHY'nin API'lerine aynı şekilde erişmeye devam edecek; ve GIPHY'nin yaratıcı topluluğu hala harika içerikler oluşturabilecek.

GIF'ler ve çıkartmalar, insanlara kendilerini ifade etmeleri için anlamlı ve yaratıcı yollar sunar. Günümüzde insanların ürünlerimizde GIPHY'yi severek kullandıklarını görüyoruz ve GIPHY ekibinin yaratıcılığını ve yeteneğini kendimizinkiyle bir araya getirip, insanların birbirleriyle bağlantı kurmak için görsel iletişimi kullanmasının nasıl hız kazandıracağını biliyoruz.

Aileye hoş geldin, GIPHY!

Facebook'a göre GIPHY'nin trafiğinin yüzdee 50'si Facebook uygulamalarından geliyor ve Instagram en fazla GIF paylaşılan uygulama. GIPHY API'sini kullanan çok sayıda şirket var. Twitter, Pinterest, Slack, Reddit bunlardan birkaçı. Facebook'un GIPHY satın almasıyla birlikte neler değişecek önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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