Facebook geri adım attı; Avustralya'da haber içeriğini engelleme kararından vazgeçti

Alay konusu olmaktan bıkmadı! Duygu bu sefer de tangalı eşofmanla ayna karşısında

Çıplak arama tartışması! Akşener, Zengin'e çok sert çıkıştı: Şu utanmazlığa bakar mısınız?

Facebook, Avustralya'daki kullanıcılarının haber içeriğine erişimini engelleme kararından vazgeçeceğini açıkladı.

Sosyal medya devi, Avustralya merkezli haber kuruluşlarının Facebook ve Google'da yayımlanan içerikler için gelir payı almasını öngören yasa tasarısı nedeniyle Perşembe gününden itibaren haber içeriğini engellemeye başlamıştı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "küstahlık" diye nitelediği bu kararın ardından yasa tasarısından geri adım atmayacaklarını söylemiş ve "Büyük teknoloji şirketleri dünyayı değiştiriyor olabilir ama dünyayı yönetemezler" demişti.

'Facebook Avustralya ile yeniden arkadaş oldu'

Avustralya Maliye Bakanı Josh Frydenberg, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in kendisine "önümüzdeki günlerde" erişim engelini kaldıracağını söylediğini açıkladı.

Gelişmeyi "Facebook, Avustralya ile yeniden arkadaş oldu" sözleriyle duyuran Frydenberg, yasa tasarısında değişiklikler yapılacağını söyledi.

Geçen hafta Meclis'in alt kanadından onay alarak Senato'ya gelen yasa tasarısı emsal oluşturma potansiyeli nedeniyle tüm dünyada yakından izleniyordu.

Facebook haber içeriğini neden engelledi?

Geçen hafta Perşembe sabahı Avustralya'daki Facebook kullanıcıları, Facebook platformundaki haber içeriklerine erişemeyeceklerini ve paylaşamayacaklarını öğrendi.

Facebook, kararı yasa tasarısına tepki olarak aldığını duyurdu. Şirket bu tasarıyla haksız yere cezalandırıldığını savundu.

Hükümete göre yasa tasarısı, teknoloji devleriyle haber kuruluşlarının, haber içerikleri üzerinden elde edilen gelir konusunda "daha adil" bir müzakere sürecine kapı aralamayı hedefliyor.

Ancak Facebook ve Google, yasa tasarısının internetin işleme biçimini "yanlış yorumladığını" öne sürüyordu. Facebook ayrıca haber içeriğinden çok az gelir elde ettiğini savunuyordu.

Facebook kararını neden değiştirdi?

Facebook, müzakerelerde hükümetten güvenceler bazı güvenceler aldığını açıkladı.

Şirketin küresel haber ortaklıklarından sorumlu başkan yardımcısı Campbell Brown, "Hükümet, haber kuruluşlarıyla otomatik olarak müzakereye zorlanmamız için, içeriğin Facebook'ta yayımlanıp yayınlanmayacağına karar verme kabiliyetimizi koruyacağımızı teyit etti" dedi.

Brown, "Küçük ve yerel yayıncılar dahil, destekleyeceğimiz yayın kuruluşlarını bizim seçmemizi öngören bir anlaşmaya vardık" diye konuştu.

Facebook'un, platformda paylaştığı içerik için haber kuruluşlarına ödeme yaptığı bir uygulaması var.

Daha önce Avustralya'da arama motorunu erişime engelleme tehdidinde bulunan Google da aralarında Nine Entertainment, Seven West Media ve Rupert Murdoch'a ait News Corporation'ın da bulunduğu Avustralya merkezli yayıncılarla bir dizi anlaşma imzalamıştı.

Hükümet şimdi ne diyor?

Avustralya Hükümeti, Google'ın yaptığı bu anlaşmaları örnek göstererek Facebook'u da yerel medyayla iyi niyetle müzakereler yapma konusunda cesaretlendirdiğini söylüyor.

Frydenberg açıklamasında Facebook'un geçen haftaki erişim engeli kararını da "üzücü" diye niteledi.

Facebook bu kararla platformda aralarında sağlık ve acil yardım hizmetleri dahil haberle ilgisi olmayan 100'den fazla siteye de yasak getirmişti.

Karar, kullanıcıların tepkisine neden olmuş, Facebook haber siteleri dışındaki bu sayfaların yanlışlık sonucu engellendiğini duyurmuştu.