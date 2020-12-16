Facebook, Georgia'daki Kongre seçimleri için siyasi reklam yasağını kaldırıyor
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Facebook, Georgia'daki Kongre seçimleri için siyasi reklam yasağını kaldırıyor

16.12.2020 00:55 | Son Güncelleme: 16.12.2020 00:58
Facebook, Georgia'daki Kongre seçimleri için siyasi reklam yasağını kaldırıyor

NEW ABD'de sosyal paylaşım sitesi Facebook, 5 Ocak'ta Kongre'ye göndereceği 2 temsilcisini belirlemek için tekrar seçime gidecek olan Georgia'ya yönelik siyasi reklam yasaklarının kaldıracağını duyurdu.

NEW ABD'de sosyal paylaşım sitesi Facebook, 5 Ocak'ta Kongre'ye göndereceği 2 temsilcisini belirlemek için tekrar seçime gidecek olan Georgia'ya yönelik siyasi reklam yasaklarının kaldıracağını duyurdu.

Facebook'tan yapılan açıklamada, Georgia eyaleti Kongre üyeliği seçimleri nedeniyle Facebook'ta devam eden siyasi reklam yasağının çarşamba günü ABD Pasifik saatiyle 9.00'da kaldırılacağı bildirildi.

Facebook, diğer teknoloji devi Google ile bu yıl Başkanlık seçimi sonuçlarına yönelik yanlış bilgilendirme ve manipülasyonları engellemek için 3 Kasım seçim günü sandıklar kapandıktan sonra siyasi içerikli reklamları yayınlamayı geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, 3 Kasım seçimlerinde Georgia'daki Kongre yarışında adaylar, eyaletin yasaları gereği yüzde 50 oy barajını aşamadığı için 5 Ocak'ta eyalette tekrar sandığa gitme kararı alınmıştı.

Georgia'dan 2 temsilcinin senatoya seçileceği yarışa, hali hazırda 50 Cumhuriyetçi ve 48 Demokrat üyenin bulunduğu Senatoyu hangi partinin kontrol edeceğini belirlemesi bakımından büyük önem veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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