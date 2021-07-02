Facebook Gaming Cloud Servisi 1.5 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde her ay 1.5 milyon üzerinde insan Facebook Gaming'de bulut üzerinden akan oyunlar oynuyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde her ay 1.5 milyon üzerinde insan Facebook Gaming'de bulut üzerinden akan oyunlar oynuyor.

Sosyal medya şirketi, bulut oyunlarının daha gidecek yolu olmasına rağmen, Facebook Gaming platformundaki bu erken büyümenin "geliştirici değeri sunma yolunda doğru yolda olduğumuzun bir işareti" açıklamasında .

Facebook, geçen yıl Ekim ayında beta formunda piyasaya sürülen bulut oyun hizmetinin, kullanıcıların ayrı bir hizmete erişmesini veya abonelik ücreti ödemesini gerektirmediği için Stadia ve gibi rakiplere karşı avantajlı olduğunu düşünüyor.

Bulut oyunlarının platformunda nasıl çalıştığını açıklayan şirket, "Oynaması ücretsiz mobil oyun kataloğumuzu ölçülü bir şekilde oluşturuyor ve insanların Facebook'ta arkadaşlarıyla oynayabileceği oyunları derinleştiriyoruz" dedi.

"Bizim için bulut akışı, insanların oynamak istediği her yerde oyunlara cihazlar arası, anında erişim sağlamanın bir yoludur. İnsanlar bulut akışlı oyunlarımızı HTML5'teki oyunların yanı sıra oynuyorlar ve çok çaba göstermek zorunda değiller. İşimizi doğru yaptığımız sürece oyunların nasıl teslim edildiği hakkında bir sorun olacağını düşünmüyoruz."

Şirket, bulut oyun kadrosunu genişletmek amacıyla Assassin's Creed Rebellion, Hungry Shark Evolution ve Hungry Dragon gibi mobil oyunları platforma getirmek için Ubisoft ile ortaklık kurdu. Fransız yayıncı, önümüzdeki aylarda Mighty Quest ve Trials Frontier'ı da platforma ekleyecek.

Bu Ubisoft ortaklığı, Facebook Gaming'in artık Roller Coaster Tycoon Touch, Lego Legacy Heroes Unboxed ve Dragon Mania Legends dahil olmak üzere 25'in üzerinde bulut destekli oyuna ev sahipliği yaptığı anlamına geliyor.

Mevcut haliyle Facebook Gaming'in bulut platformu yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılabilir durumda ancak şirket, çok yakında Kanada ve Meksika'da da kullanıma gireceğini açıkladı. Hizmetin Batı ve Orta Avrupa'da 2022'nin başlarında devreye girmesi bekleniyor.

Kaynak: Turkmmo