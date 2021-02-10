Facebook, futbolculara yönelik ırkçı saldırılara karşı harekete geçti
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Facebook, futbolculara yönelik ırkçı saldırılara karşı harekete geçti

10.02.2021 19:33 | Son Güncelleme: 10.02.2021 19:36
Facebook, futbolculara yönelik ırkçı saldırılara karşı harekete geçti

Sosyal medya şirketi Facebook, özellikle İngiltere Premier Lig'de forma giyen siyahi futbolculara yönelik son dönemde artan ırkçı saldırılara karşı yeni önlemler alacağını duyurdu.

Sosyal medya şirketi Facebook, özellikle İngiltere Premier Lig'de forma giyen siyahi futbolculara yönelik son dönemde artan ırkçı saldırılara karşı yeni önlemler alacağını duyurdu.

Manchester Unitedlı futbolcular Marcus Rashford, Anthony Martial, Axel Tuanzebe, West Bromwich Albion'dan Romaine Sawyers, Chelseali Reece James ve Manchester United'ın kadın takımında forma giyen Lauren James gibi birçok siyahi oyuncuya son dönemde sosyal medyadan artan ırkçı saldırılar, Facebook'u hareketi geçirdi.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Facebook yöneticilerinden Fadza Madzingira, "Son dönemde platformumuzda artan ırkçı içerikli mesajlar, beni dehşete düşürüyor. Buna benzer durumları önlemek amacıyla yeni önlemler alacağız." ifadelerini kullandı.

Alınan yeni önlemler kapsamında, Facebook'ta futbolculara yönelik ırkçı içerikli mesaj atan hesaplar, süresiz olarak dondurulacak.

Facebook'un sahibi olduğu sosyal medya platformu Instagram'da ise tekrarlanan ırkçı içerikli mesajlarda kullanıcıların hesabı sonlandırılacak. Instagram'da, daha önce buna benzer durumlarda bir süreliğine hesabın dondurulması cezası veriliyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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