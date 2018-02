Facebook "Downvote"U Test Ediyor

Bundan yaklaşık iki yıl önce Facebook, "dislike" (beğenmedim) tuşu yerine şu an kullanımda olan tepki emoji'lerini platformuna eklemişti. İddialara göre platformun bu kararının arkasında, beğenmeme tuşunun sitedeki olumsuzluğu arttıracağı düşüncesi vardı. Ancak The Daily Beast'e göre sosyal ağ şu an "olumsuz oy" özelliğini test ediyor.

Kısıtlı sayıda Amerikalı kullanıcılar ile test edilen özellik aslında pek de düşündüğümüz gibi çalışmıyor. "Dislike" tuşuna tıkladığınızda gönderinin beğenileri azalmıyor, ya da olumsuz oyların sayısı görüntülenemiyor. Bunun yerine beğenmediğiniz bir gönderiyi Facebook'a bildirmiş oluyorsunuz. Yani bu sistem, reddit'deki gibi bir beğeni sistemine hiç benzemiyor.

Şimdilik testin farklı aşamaları olacak mı, ya da özellik ne zaman genel kullanıma açılacak bilmiyoruz. Genel olarak forumlarda kullanılan beğeni sistemleri başarılı olsa da, çok downvote alan gönderilerin gömülmesi gibi bir mekanizmanın Facebook'a kolay kolay geleceğini sanmıyoruz.