Facebook Doğruluğu Bulunmayan Bilgiler ile Mücadele Edecek
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Amerika Birleşik Devletleri, Facebook, Rusya, Teknoloji, Haber

Facebook Doğruluğu Bulunmayan Bilgiler ile Mücadele Edecek

Facebook, yayınladığı yeni uygulama ile Amerika Birleşik Devletleri seçimleriyle ilgili paylaşımların hangi ülkelerden yapıldığını gösterecek.

23.04.2020 19:27 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:27
Facebook Doğruluğu Bulunmayan Bilgiler ile Mücadele Edecek

Facebook, yayınladığı yeni uygulama ile Amerika Birleşik Devletleri seçimleriyle ilgili paylaşımların hangi ülkelerden yapıldığını gösterecek. Yeni uygulama ile Facebook şirketinin ABD seçimlerinde oluşabilecek olası bir dezenformasyonu önlemeyi hedeflediği belirtiliyor.

Sosyal medya, bilgi paylaşımı için son derece güçlü bir platform. Ancak bilgi doğruluğunun filtrelenmesi de son derece önemli bir sorun. Doğru bilgilerin paylaşıldığı bir platform olmasının yanı sıra, sosyal medya platformlarında her konuda kasıtlı olarak yanlış bilgi paylaşımları da yapılabiliyor. Facebook, yeni uygulaması ile Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki siyasi grup ve partleri taklit eden yabancı kaynaklı sayfaları ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Yeni uygulama sayesinde ABD seçimleri ile ilgili başka ülkelerden gerçekleştirilen paylaşımlarda, hangi ülkelerden paylaşım yapıldığını gösteren etiketler eklenecek. Kullanıcılar, siyasi içerikli paylaşımların hangi ülkelerden yapıldığını görebilecek ve paylaşım yapan hesabın geçmişi ile ilgili bilgi edinebilecek.

Facebook Yeni Uygulaması ile ABD Seçimlerinde Dezenformasyonun Önüne Geçmeyi Amaçlıyor

Rusya ve bazı ülkelerin sosyal medya kanalıyla seçmenleri yönlendirmeye çalıştığı iddiaları üzerine geliştirilen uygulama, sosyal medyanın kötü amaçlı kullanımının önüne geçmeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında, Facebook şirketi, İran ve Rusya'dan yönetilen bazı hesapları, Amerika Birleşik Devletleri 2020 başkanlık ön seçimlerini etkiledikleri gerekçesiyle kapatmıştı.

Mart ayında ise Amerika Birleşik Devletleri iç politikasını hedef aldığı gerekçesiyle Rusya merkezli yüzlerce hesap silinmişti. Facebook yeni uygulaması ile, seçimler döneminde yayınlanan kâsti yanlış bilgilerin önüne geçmeyi ve seçim zamanında, başka ülkelerden gerçekleştirilebilecek olası bir dezenformasyonun önüne geçebilmeyi hedefliyor.

Kaynak: Tamindir

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