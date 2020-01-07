Facebook 'deepfake' ve yapay zekayla değiştirilmiş videoları platformdan silecek
Haberler » Dünya » Facebook 'deepfake' ve yapay zekayla değiştirilmiş videoları platformdan silecek - Haberler

Facebook 'deepfake' ve yapay zekayla değiştirilmiş videoları platformdan silecek

Sosyal medya devi Facebook, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2020 yılında düzenlenecek başkanlık seçimleri öncesi platformda paylaşılan derin sahtelik (deepfake) teknolojisiyle yapılmış videoların silineceğini duyurdu. Yapay zekayla içeriği büyük ölçüde değiştirilen videolar da kaldırılacak

07.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:30
Facebook 'deepfake' ve yapay zekayla değiştirilmiş videoları platformdan silecek

Sosyal medya devi , 'nde (ABD) 2020 yılında düzenlenecek başkanlık seçimleri öncesi platformda paylaşılan derin sahtelik (deepfake) teknolojisiyle yapılmış videoların silineceğini duyurdu.


Şirket ayrıca yapay zeka (AI) kullanılarak üzerinde değişiklik yapılan ve içeriği farklı bir boyut kazanan video, görsel ve diğer medya içeriklerini de kaldıracaklarını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler