Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor?

Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

30 Nisan tarihinde WhatsApp, Facebook uygulamalarına giriş yapılamıyor. Peki, Facebook neden açılmıyor? 30 Nisan Cuma Facebook sorunu!

30 Nisan tarihinde Facebook uygulamalarına giriş yapılamıyor. Peki, Facebook neden açılmıyor? 30 Nisan Cuma Facebook sorunu!

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Facebook'ta yaşanan sorunlar sonrası konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Sorunun en yakın zamanda giderilmesi bekleniyor.

Günce gelişmeler için haberler.com sayfasını takip edebilirsiniz.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Şentop
Magazin Hakan Altun Serdar Ortaç Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Töre Rıza Kayaalp Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 21:40:56. #1.15#

title