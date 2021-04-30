Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor?

30 Nisan tarihinde WhatsApp, Facebook uygulamalarına giriş yapılamıyor. Peki, Facebook neden açılmıyor? 30 Nisan Cuma Facebook sorunu!

30 Nisan tarihinde Facebook uygulamalarına giriş yapılamıyor. Peki, Facebook neden açılmıyor? 30 Nisan Cuma Facebook sorunu!

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Facebook'ta yaşanan sorunlar sonrası konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Sorunun en yakın zamanda giderilmesi bekleniyor.

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