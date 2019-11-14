Facebook: Çocuk istismarı ve intihar içeren milyonlarca paylaşım sildik
Facebook, 2019 yılı Nisan-Eylül ayları arasında çocuk istismarı ve intihar içeren milyonlarca paylaşımı kaldırdığını açıkladı.
14.11.2019 07:16 | Son Güncelleme: 14.11.2019 07:16
Facebook, 2019 yılı Nisan-Eylül ayları arasında çocuk istismarı ve intihar içeren milyonlarca paylaşımı kaldırdığını açıkladı.
Sosyal medya devi Facebook Inc. çarşamba günü yayımladığı raporda, 3 milyar 200 bin sahte hesabı kapatarak bir önceki yıla göre kapattığı hesap sayısını iki katına çıkardığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com