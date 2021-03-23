Facebook, Clubhouse Özelliğini Kendi Platformuna Getiriyor

Facebook firması son dönemde popülerliği artan Clubhouse (Sohbet Odası) tarzı bir özelliği kendi platformuna getireceğini açıkladı. Facebook, özelliği daha da geliştirip kullanıcılarına öğle sunacak.

Özellikle son dönemde, sosyal medya pazarı oldukça rekabetçidir. Çünkü hiçbir özellik, belirli bir platforma ait değildir. Benzer özelliklere sahip içerikler, bir anda farklı sosyal medya platformlarına gelebilir.

Son zamanlarda sosyal medya uygulamaları, kendi müşterileri için birden fazla özelliği platformlarına ekliyor. En popüler özelliklerden biri, Clubhouse benzeri sohbet odalarıdır. Şu anda, Twitter, Telegram, TikTok, Instagram gibi en iyi sosyal medya platformları bu özellik üzerinde çalışıyor.

Facebook, Clubhouse Özelliğini Kendi Platformuna Getiriyor

Son zamanlarda yayınlanan bir rapora göre, Facebook'un da bu özellik üzerinde çalıştığını gösteren belgeler var. Clubhouse benzeri sohbet odaları, bu yıl sosyal ağ operatörleri için merak uyandıran özellik olarak ön plana çıkıyor.

Alessandro Paluzzi'nin raporlarına göre, Facebook bu özellik üzerinde aktif olarak çalışıyor. Ancak Facebook işi biraz daha geliştirmek istiyor ve kendi plaformuna bu özelliği sadece sohbet odası olarak değil, video odası adı altında yeni bir özellik eklemek istiyor.

Dahası, Facebook sohbet odaları, orijinal Clubhouse platformundaki gibi sadece "kişilere özel" olmayacak. Facebook ayrıca herkese açık sohbet odalarına sahip olacak. Genel sohbet odaları herhangi bir özel davet gerektirmeyecektir. Herkese açık sohbet odaları Facebook'taki herkes tarafından kullanılabilirken, özel mod yalnızca Facebook arkadaşlarınız tarafından kullanılabilecektir.

Ancak, video sohbet odaları için, genel moda sahip olmayacaktır. Yalnızca özel modda mevcut olacak. Şu anda, Clubhouse için benzeri görülmemiş bir ilgi bulunuyor. Bu yeni trend bitmeden, bu özelliğin Facebook'a ulaşıp ulaşmayacağını bilemeyiz.

Clubhouse: Davetiye Gönderme Yöntemini Yeniden Güncelledi Clubhouse, özellikle pandemi döneminde kullanıcılar tarafından rağbet gören ve kişilerin özel bir davet aracılıyla katılım yaptığı, sesli sohbet özellikli sosyal medya platformudur. Davet olmadan kullanıcılar bir sohbete katılamaz. Ancak bundan önce, kullanıcıları davet ederken, Clubhouse telefon rehberinize erişime izin vermenizi isteyecektir. Bu, kullanıcılar için iyi bir özellik olarak durmuyor. Pek çok insan, mahremiyetlerinin ve hayati bilgilerinin tehlikede olabileceğinden endişe duyuyor. Bu sorunu çözmek için Clubhouse yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme, kullanıcıların Clubhouse'a telefon defterlerine erişim izni vermeden insanları davet etmelerine olanak tanıyan bir güncelleme olarak ön plana çıkıyor. Kullanıcılar, davetiye göndermek istedikleri arkadaşlarının iletişim numarasını doğrudan uygulamaya girebilecekler. Bu yöntemle, uygulama artık kullanıcıların rehberine ulaşamayacak.

Kaynak: Tekmoloji