Facebook Canlı Yayın Nasıl Yapılır?

Canlı yayın özelliği son günlerin en moda uygulamalarından biri haline geldi. Hikayelerin yanı sıra canlı canlı bulunduğu ortamdan bilgi ve görüntü akışı sağlamak isteyen kişilerce tercih edilen bu yöntem yapanlar kadar izleyenlerin de çoğunlukta olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Facebook'a eklenen canlı yayın özelliği ile Periscope'un da bir anlamda pabucu dama atılmış oluyor.



Bu özelliği görmenize rağmen henüz denemediyseniz ya da facede canlı yayın nasıl yapılır sorusunun cevabını henüz bilmiyorsanız şu an kesinlikle doğru adrestesiniz. Basit ve anlaşılır olan bu sistemi başka bir programı indirmeye gerek kalmadan rahatlıkla kullanmanız mümkün. Facebook'un canlı yayın özelliği sayesinde siz de tüm takipçilerinizi aynı ekran altında toplayabileceksiniz.



Facebook'ta Canlı Yayın Nasıl Yapılır?



Facebook'ta canlı yayın yapmanızın ilk şartı onaylanmış ve aktif bir halde bulunan profile sahip olmanız ile başlıyor. Eğer onaylanmış bir profile sahip değilseniz ne yazık ki bu özelliği kullanmanız mümkün olmayacaktır.



İkinci adımda Facebook uygulamasını açmanız ve klasik paylaşımlarınızı gerçekleştirdiğiniz barı açmanız gerekiyor. Bu kısmı açtığınızda karşınıza emoji ve yer bildirim bölümleri çıkıyor. Bu iki kısmın yanına eklenmiş olan canlı yayın sekmesine tıkladığınızda ise kameranız aktif hale geliyor ve ekran sizden canlı yayın için bir başlık istiyor. Bu bölümün altında bulunan ikonlardan yaptığınız canlı yayını kimlerin görmesini istediğinizi seçebilirsiniz.



Yayını başlattıktan hemen sonra kamera tercihinizi değiştirerek de kullanma şansına sahipsiniz. İster ön ister arka kamera ile gerçekleştirebileceğiniz canlı yayını izleyenler yorumları ile o ana tanıklık etme şansını yakalıyor. Karşılıklı diyaloglar içinde de ilerleyebilecek canlı yayını sonlandırdığınızda mevcut canlı yayınınız standart bir video çekimi gibi kalmaya devam ediyor. O anda gerçekleşen tüm yorumlar da ekranda varlığını sürdürüyor.



Yayını takip ederken belirli bir şarta sahip olmanıza gerek kalmıyor. İster telefon ister Facebook'un yüklenmiş olduğu farklı mecralardan yayını takip etmeniz oldukça kolay.



Sağ üstte bulunan 'Abone Ol' tuşu ile sevdiğiniz birinin canlı yayınlarını yayına başladığı an izleme şansını yakalamış olacaksınız. Eğer takip etmek istediğiniz biri değilse bu tuştan uzak durmanızda fayda var. Zira her canlı yayında ekranınızda bir bildirim çıkabilir.