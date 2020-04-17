Facebook Büyük Etkinliklerini Haziran 2021'e Kadar İptal Etti Facebook, koronavirüsü salgını nedeniyle, 50 ve üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerini, Haziran 2021 yılına kadar erteleme kararı aldı.

Facebook, koronavirüsü salgını nedeniyle, 50 ve üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerini, Haziran 2021 yılına kadar erteleme kararı aldı. Gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerden bazılarının çevirimiçi olarak gerçekleştirileceği belirtildi. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook hesabı üzerinden paylaştığı yazıda, önümüzdeki ayın sonuna kadar şirket çalışanlarının evden çalışmaya devam edeceğini, bu sürenin uzatılabileceğini, iş seyahat planlarının da Haziran ayı sonuna kadar ertelendiğini belirtti. Karmaşık donanımlar üzerinde çalışan mühendisler ya da terörle mücadele, intihar gibi önemli konularda içerik taraması yapan personeller gibi kritik pozisyona sahip personellerin uzun süre evden çalışmalarının mümkün olmadığını belirten Zuckerberg, kritik pozisyonda görevli personellerin daha erken bir tarihte çalışmaya başlayabileceğini ifade etti. Facebook şirketi, çocuklarının bakımı nedeniyle bir süre ofise dönmekte zorluk yaşayacağını düşünen ebeveyn çalışanları için de yaz sonuna kadar evden çalışma imkanı tanıyacak. Facebook Planladığı Büyük Etkinliklerini Erteledi

Facebook, haber başlıklarında yer verdiği koronavirüs bilgi merkezi linki 2 milyardan fazla kullanıcıya ulaştı ve toplam 350 milyardan fazla kişi erişim gerçekleştirdi. Zuckerberg, uzaktan çalışmaya elverişli bir yapıya sahip oldukları için şanslı olduklarını ancak kritik personellerin biran evvel ofise dönmelerine imkan tanımak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Koronavirüs salgını nedeniyle şirketin en büyük etkinliklerinden biri olan F8 iptal edilmişti. Geliştiricilere yönelik olan F8 etkinliğinde şirket, gelecekteki vizyonunu, yeni özelliklerini ve ürünlerini tanıtıyordu. F8 etkinliği ile birlikte San Francisco'da gerçekleştirilmesi planlanan reklam konferansının da iptal edildiği açıklanmıştı. İptal edilen iki etkinliğin ardından Facebook, Haziran 2021 yılına kadar, gerçekleştirmeyi planladığı bütün etkinliklerini iptal etme kararı aldığını açıkladı.