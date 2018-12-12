Facebook Binasına Bomba İhbarı: Saatler Süren Arama Sonucu Şüpheli Bir Paket Bulunmadı

Facebook'un ABD'nin California eyaletinde bulunan ana kampüsündeki bir bina Salı günü bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı, ancak saatler süren aramalar sonucu şüpheli bir paket bulunmadı.

Menlo Park Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada, New York Polis Departmanı'nın Facebook'un Menlo Park kampüsüne yönelik isimsiz bir bomba ihbarı alması üzerine, yerel polisi yerel saatle 16.30'da harekete geçirdikleri bildirildi.

Menlo Park Polis Merkezi, kampüsteki bir binanın tahliye edildiğini ve bomba imha ekiplerinin olay yerinde incelemeler yürüttüğünü açıkladı.

Polis Merkezi Sözcüsü Nicole Acker, şirketin genel merkezi olmayan 3 katlı bir binanın tahliye edildiğini duyurdu.

Ancak Reuters'a e-posta yoluyla açıklama yapan bir şirket sözcüsü, birden fazla binanın tahliye edildiğini söyledi.

Bomba imha ekipleri eğitimli köpeklerle olay yerinde incelemeler yürüttü. Saatler süren aramadan sonra binada şüpheli bir durum olmadığı açıklandı.

Hem polis memurları, hem de şirketin sözcüsü herkesin güvende olduğunu kaydetti.