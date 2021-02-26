Facebook, Avustralya'da yürürlüğe giren yasa kapsamında ulusal haber kuruluşlarıyla ön anlaşmalar imzaladı
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Facebook, Avustralya'da yürürlüğe giren yasa kapsamında ulusal haber kuruluşlarıyla ön anlaşmalar imzaladı

26.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:16
Facebook, Avustralya'da yürürlüğe giren yasa kapsamında ulusal haber kuruluşlarıyla ön anlaşmalar imzaladı

Avustralya'da sosyal medya şirketlerinin haber içerikleri için para ödemesini öngören yasanın Parlamento'da onaylanmasının ardından Facebook, haber yayını yapan 3 medya kuruluşuyla ön anlaşmalar imzaladığını duyurdu.

Avustralya'da sosyal medya şirketlerinin haber içerikleri için para ödemesini öngören yasanın Parlamento'da onaylanmasının ardından Facebook, haber yayını yapan 3 medya kuruluşuyla ön anlaşmalar imzaladığını duyurdu.

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, kullanılan haber içerikleri için Avustralya'daki Private Media, Schwartz Media ve Solstice Media ile ön anlaşmalar imzalandı.

Açıklamada, söz konusu haber kuruluşları ile 60 gün içerisinde nihai anlaşmaların da imzalanacağı belirtildi.

Temsilciler Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe giren "Avustralya Medyası Pazarlık Yasası" adı verilen tasarı, haber içeriklerinin teknoloji şirketleri ile medya kuruluşları arasında müzakere edilerek fiyatlandırılmasını öngörüyor.

Habercilerin elinin güçlendirilmesini amaçlayan yasa, haber kuruluşlarına fiyat konusundaki uzlaşmazlıklar için tahkime gitme olanağı sağlıyor.

Yasa, teknoloji şirketlerine hangi içerikler için yasa kapsamındaki düzenlemelere tabi olduklarının önceden bildirilmesini öngören bir madde de içeriyor.

- İnternet "devleri" ilk kez haberlere para ödeyecek

Büyük internet şirketlerini platformlarında paylaşılan haberlerle ilgili ilk kez ödeme yükümlülüğü ile karşı kaşıya bırakan yasanın, başka ülkelerdeki benzer düzenlemelere emsal oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Avustralya, Nisan 2020'de, teknoloji şirketlerinin kullandığı içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu.

Avustralya Federal Hazinesi Başkanı Josh Frydenberg, ülkesinin, sosyal medya devlerinin orijinal haber içeriği için medya kuruluşlarına ödeme yapmak zorunda kalacağı dünyadaki ilk ülke olacağını söylemişti.

Google yasa teklifinin kabul edilmesi halinde Avustralya'daki ana arama motorunu kapatacağı, Facebook da haber paylaşımını engelleyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Google daha sonra, Avustralya'nın önde gelen medya şirketlerinden Seven West Media ve Nine Entertainment'ın yanı sıra Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'un News Corp. şirketiyle haber içeriklerini ücret karşılığında kullanmak için anlaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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