Facebook, Apple'a Alttan Alttan Gönderme Yaptı

Facebook, Apple ile 15 aydır süregelen sözlü düellosunda yeni bir hamle yaptı. Teknoloji devleri, iş modelleri ve gizlilik anlayışları ile ilgili Faceboouk'un veri skandalından beri birbirine sataşıyordu. Ancak gerçekleştirdikleri sözlü düellolarda neredeyse hiç birbirlerine hitap etmiyorlardı.

Soğuk savaş, Mark Zuckerberg'ın kıdemli çalışanlarından olan küresel ilişkiler sorumlusu Nick Clegg tarafından devam ettirildi. Clegg, Berlin'de yaptığı bir konuşmada Facebook'un iş modelinden bahsederken en büyük rakibine de göndermede bulundu:

"Facebook ücretsiz ve herkes için var. Diğer büyük teknoloji şirketleri; pahalı cihazlar, abonelik hizmetleri veya bazı durumlarda her ikisinden de para kazanıyorlar. Böylece de sadece maddi durumu çok iyi olan insanlara kolaylık sağlamış oluyorlar. İnsanları hem cihazlarını hem de hizmetlerini satın almaya mecbur bırakıyorlar."

Demeçten anladığımız kadarıyla buradaki direkt hedef Apple zira şirket, 1.000 dolarlık bir iPhone satın aldığınız zaman içerdiği hizmetlere de aylık abonelik ücretleri ödemenizi istiyor. Bunlara örnek olarak Apple Music, Apple TV ve Apple News'i verebiliriz. Clegg konuşmasına şu ifadelerle devam ediyor:

"Facebook'ta ayrımcılık bulunmuyor. VIP yok. Business class yok. Bizim hizmetlerimiz Guatemala'daki öğrencilere, ABD'deki çiftçilere, Mumbai'deki beyaz yakalılara, Nairobi'deki teknoloji girişimcilerine, Berlin'deki taksi sürücülerine, yani herkes için erişilebilir durumda. 2 milyardan fazla insanın bizim platformumuzu kullanmasının bir sebebi var; çünkü kullanabiliyorlar."

İki şirketin sözlü atışması Facebook'un, daha doğrusu CEO Mark Zuckerberg'in Mart 2018'deki gizlilik ihlali davasından beri devam etmekte.