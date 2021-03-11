Facebook Antalya İstasyonu için protokol imzalandı

Facebook'un Türkiye'deki en büyük yatırımlarından biri olarak görülen ve ilki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Habitat Derneği (Habitat) iş birliğiyle İstanbul Maslak'ta açılan Facebook İstasyonu'nun Antalya'da da kurulması için protokol imzalandı.

Facebook'un Türkiye'deki en büyük yatırımlarından biri olarak görülen ve ilki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Habitat Derneği (Habitat) iş birliğiyle İstanbul Maslak'ta açılan Facebook İstasyonu'nun Antalya'da da kurulması için protokol imzalandı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Atatürk Konferans Salonu'nda yüz yüze ve çevrim içi yapılan imza töreni, Facebook Türkiye Kamu Politikaları Programları Müdürü Ece Başay, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ve Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı'nın katılımıyla gerçekleşti.

"Hedefimiz, girişimcilik ve inovasyon ekosistemine zenginlik katmak"

Çetin, törende yaptığı konuşmada, Facebook'un Antalya İstasyonu'nun, Türkiye'deki insanları, toplulukları ve işletmeleri bir araya getirmeye ve ülke ekonomisinin dijitalleşmesine odaklanan bir dizi eğitime, programa ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapacağını belirtti.

Gelişen teknoloji ile gelen değişim ve dönüşüm sürecinde dijitalleşme konusuna odaklandıklarını belirten Çetin, şunları söyledi:

"Hedefimiz kentimizdeki girişimcilik ve inovasyon ekosistemine zenginlik katmak. 2021-2024 stratejik planımızın temasını da değişimi iş birliği ağlarıyla yönetmek olarak belirledik. Bu kapsamda çalışmalarımızı dijital, çevreci, iklim değişikliği, yaratıcı, özgün ve kimlikli yerel ekonomide ve sosyal, kurumsal dönüşüm ana eksenlerinde şekillendiriyoruz. Protokol stratejik hedeflerimize de önemli ölçüde destek vermektedir."

Antalya İstasyonunun önemli bir iş birliği platformu olacağını aktaran Çetin, çalışmanın girişimcilere ve üyelere katkı yaratacağına inandıklarını bildirdi.

"Yeni nesil girişimciliğine büyük bir fayda sağlayacak"

ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı da girişimcilik ekosistemini büyütmek adına 19 yıldır sürdürülebilir bir politika yürüttüklerini söyledi.

Facebook İstasyon projesinin Antalya bölge ağında ATSO ile iş birliği içerisinde olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Akıncı, "Facebook İstasyonu'nun Antalya'da yeni nesil girişimciliğe büyük bir fayda sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da protokol ile temelde bölgedeki girişimciliğin desteklenmesini hedeflediklerini bildirdi.

Merkezlerde eğitim, ortak çalışma alanı ve ön kuluçka olmak üzere üç ana fonksiyonun aktif olarak işletilmesini planladıkları anlatan Hazır, yerelde üniversite, öğrenci, özel sektör, yerel yönetimler ve kamuyu bir araya getiren "networking" etkinliklerine de ev sahipliği yapılacağını kaydetti.

Antalya İstasyon ile farklı sosyal gruplarla ve topluluklarla bir araya gelerek fikir paylaşımında bulunabilecekleri ve çalışabilecekleri fiziksel bir alan sunulması, şehirdeki işletmelere küresel pazarlara ulaşmaları ve iş arayışında olan bireylere iş bulmaları için de destek olunması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun