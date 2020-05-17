Facebook, Afrika'da İnternet Altyapısı Kuracak Sosyal medya devi Facebook, 6 telekomünikasyon şirketi ile beraber yürüttüğü bir proje kapsamında, Afrika'da deniz altı internet ağı kurarak kıtanın internet altyapısını geliştirecek.

Sosyal medya devi Facebook, 6 telekomünikasyon şirketi ile beraber yürüttüğü bir proje kapsamında, Afrika'da deniz altı internet ağı kurarak kıtanın internet altyapısını geliştirecek.

Facebook, Afrika'nın İnternet Altyapısını Geliştirecek

Aralarında Çin'den Mobil International, Mısır'dan Telecom ve Vodafone'un da bulunduğu telekomünikasyon şirketleri ile birlikte Facebook, '2Afrika' adını verdikleri bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Facebook'tan yapılan açıklamada, Afrika'nın etrafına deniz altından yaklaşık 37 bin kilometre uzunluğunda internet kablosu çekileceği duyuruldu.

Deniz altı internet ağının İspanya'dan başlayıp Süveyş Kanalı'ndan kıtanın doğu yakasına devam edeceği, Güney Afrika ucunu dolanıp kıtanın batı yakasından İngiltere'ye uzanacağı belirtiliyor. Deniz altında kabloların döşenmesi görevini Alcatel Submarine Networks üstlenecek.

Bu proje sayesinde Afrika ve Orta Doğu'da internet bağlantısının önemli ölçüde artacağını ve gelişeceğini belirten Facebook yöneticisi Najam Ahmed, "2Africa projesi, Afrika'nın yükselen dijital ekonomisinde internet genişlemesini destekleyen önemli bir aşama olacak." diye konuştu.

16 Afrika ülkesine 21 'çıkış (bağlantı)' sağlaması planlanan projenin 2024 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. Proje tamamlandığında Afrika ülkelerindeki hizmet sağlayıcıların "tarafsız veri merkezlerine veya açık erişimli kablo istasyonlarına adil ve eşit temelde kapasite kazandıracağı" belirtiliyor.