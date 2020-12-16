Facebook, Afrika'da Fransa ve Rusya bağlantılı sahte hesapları kaldırdı
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Facebook, Afrika'da Fransa ve Rusya bağlantılı sahte hesapları kaldırdı

16.12.2020 00:17 | Son Güncelleme: 16.12.2020 00:20
Facebook, Afrika'da Fransa ve Rusya bağlantılı sahte hesapları kaldırdı

NEW Amerika merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook, Fransız ve Rusya ile bağlantılı grupları, "Afrika'nın bazı bölgelerini hedef alan gizli bir çevrim içi etki operasyonu yürütmekle" suçladı.

NEW Amerika merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook, Fransız ve Rusya ile bağlantılı grupları, "Afrika'nın bazı bölgelerini hedef alan gizli bir çevrim içi etki operasyonu yürütmekle" suçladı.

Şirketin blog sayfasına konulan açıklamada, Facebook'ta Afrika'nın yerlisi gibi davranarak sahte hesaplar açan gruplar tarafından aldatıcı taktikler kullanılarak Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali, Nijer, Burkina Faso, Cezayir, Fildişi Sahili ve Çad gibi ülkelerin hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu sahte hesaplarda, Fransa'nın bölgedeki politikalarını içeren Fransızca ve Arapça paylaşımlarda bulunulduğu, özellikle Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 27 Aralık'ta yapılacak genel seçimlere Rusya'nın müdahil olduğu yönünde iddiaların dile getirildiği kaydedildi.

Facebook ilk defa duyurdu

Açıklamada, sahte hesapların Fransa ordusu tarafından bizzat yönetilip yönetilmediği konusunda net bilgi verilmezken yalnızca trol operasyonlarının Fransa ordusuyla "bağlantılı kişiler" tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

İlk defa bir Batı ülkesi ordusu ile bağlantılı sahte hesapların faaliyetlerini kamuya duyuran Facebook, Rusya tarafından da Afrika'da aynı şekilde yanlış bilgilendirici kampanyalar yürütüldüğünü, hatta söz konusu hesapların zaman zaman birbiriyle etkileşim içine girdiğini bildirdi.

Facebook, Fransa ordusu ve Rusya ile bağlantılı "koordineli gerçek olmayan davranışlar" sergileyen söz konusu 100'den fazla sahte hesap ve sayfanın kaldırıldığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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