Facebook İtiraf Etti: 87 Milyon Kullanıcının Bilgileri Sızdırıldı
Facebook, Cambridge Analytica şirketinin 87 milyona yakın kullanıcının verilerini usulsüz bir şekilde kullandığını açıkladı.
Facebook, kullanıcı bilgilerinin Cambridge Analytica şirketi tarafından usulsüz kullanıldığının ortaya çıktığı skandalda, 87 milyona yakın kullanıcının etkilendiğini açıkladı.
ZUCKERBERG İFADE VERMEYE ÇAĞRILMIŞTI
ABD'deki 37 eyaletin savcıları, Facebook'tan Cambridge Analytica skandalı hakkında detaylı açıklamalar talep etmiş, ABD Senatosu Ticaret Komitesi Zuckerberg'e resmi bir kongre duruşmasında ifade vermesi için davet göndermişti.