Facebook, ABD Kongre üyesi Ilhan Omar'ı hedef gösteren AIPAC paylaşımını kaldırmayı reddetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Facebook, ABD Kongre üyesi Ilhan Omar'ı hedef gösteren AIPAC paylaşımını kaldırmayı reddetti

Facebook, ABD Kongre üyesi Ilhan Omar'ı hedef gösteren AIPAC paylaşımını kaldırmayı reddetti
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

Sosyal paylaşım platformu Facebook, ABD Kongre üyesi Demokrat Ilhan Omar'ı Hamas ile ilişkilendirerek hedef gösteren İsrail yanlısı lobi örgütü Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin (AIPAC) paylaşımını kaldırmayı reddetti.

Sosyal paylaşım platformu Facebook, ABD Kongre üyesi Demokrat Ilhan Omar'ı Hamas ile ilişkilendirerek hedef gösteren İsrail yanlısı lobi örgütü Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin (AIPAC) paylaşımını kaldırmayı reddetti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ABD Kongresinde özellikle de Demokrat vekillerce eleştirilirken, İsrail'i eleştiren Kongre üyelerine yönelik hedef gösterme kampanyaları devam ediyor.

Facebook'un bu paylaşımları kaldırmayı reddetmesi ise söz konusu tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Washington Post gazetesinin haberine göre, Ilhan Omar'ın ofisi salı günü Facebook'a ulaşarak AIPAC'in, Omar'ın resminin bir Hamas roketinin üzerine fotoshop yapılarak "İsrail ne zaman Hamas'a saldırsa Kongre üyesi Omar bunun terörizm olduğunu söylüyor." şeklindeki paylaşımına itiraz etti.

Bu iddianın doğru olmadığına ve Omar'ı hedef gösterdiğine dair itirazda, bu tür paylaşımların Omar'ı ölüm tehditlerine maruz bıraktığı ve nefret suçlarının oldukça tehlikeli olduğu ifade edildi.

Ancak Washington Post'un ulaştığı Facebook'un yanıtında, bu paylaşımın şirket politikalarını ihlal etmediği gerekçesi ile kaldırılmayacağının ifade edilmesi dikkat çekti.

Gazetenin haberine göre Omar'ın ofisi ise sosyal medya devinin bu paylaşımı kaldırmamasının kaygı verici olduğu yanıtını verdi.

Kongre'de İsrail'e destek vermeyen ve İsrail saldırılarını eleştiren başta Vermont Senatörü Bernie Sanders olmak üzere birçok Demokrat Kongre üyesine karşı başlatılan benzer kampanyalar tepki çekmişti.

Ilhan Omar daha önce de başta eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından olmak üzere Twitter'da da bu tür karalama kampanyalarına maruz kalmış ve Twitter bu paylaşımlara uyarı koymamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

Mısır, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin ardından bölgeye güvenlik heyetleri gönderecek
Mısır, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin ardından bölgeye güvenlik heyetleri gönderecek
Son dakika haber! Hamas ile İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda anlaştı
Son dakika haber! Hamas ile İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda anlaştı
ABD'li Senatör Sanders, İsrail'e silah satışının durdurulması için yasa tasarısı hazırladı
ABD'li Senatör Sanders, İsrail'e silah satışının durdurulması için yasa tasarısı hazırladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Destici Mustafa Sarıgül
Magazin Beren Saat Özcan Deniz Pınar Altuğ Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Facebook, ABD Kongre üyesi Ilhan Omar'ı hedef gösteren AIPAC paylaşımını kaldırmayı reddetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 00:37:37. #1.16#

title